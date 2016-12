Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Spät, aber doch haben sich die Franzosen daran erinnert, dass sie vor nicht allzu langer Zeit selbst noch Mitstreiter um die automobile Krone waren. Der Citroën DS ist heute schon eine der meistverehrten automobilen Legenden. Auch nachfolgenden Modelle wie Citroën CX und XM, der Peugeot 604 oder der Talbot Tagora konkurrierten noch mit den allerbesten Deutschen. Dort will der PSA-Konzern (Citroën, Peugeot) wieder hin. Und so wurde aus dem Citroën-Nobelableger DS eine eigene Marke.

DS3, DS4 und DS5 machen den Anfang. In China gibt es dazu bereits ein erfolgreiches SUV. Zehn Prozent aller verkauften PSA-Fahrzeuge sollen so künftig DS-Modelle sein.

Zum TT-Test rollte der DS4 heran. Der Kompakte versteht sich als viertüriges Coupé mit Premiumanspruch, eine Art Crossover. Den Gipfel stellt dabei noch der DS4 Crossback dar, der mit drei Zentimetern mehr Bodenfreiheit, Dachreling und Beplankungen schon wieder Richtung SUV schielt.

Die Normalversion möchte jedoch lieber Luxus mit Sport kombinieren. Dazu verliehen die Franzosen dem 4,3-Meter-Viertürer erst einmal eine dynamische Linie, die die hinteren Türen mit versteckten Türgriffen geschickt kaschiert.

Innen wurden dazu nur beste Materialien verbaut, die insgesamt eine schöne Qualitätsanmutung ergeben. Besonders das gut bedienbare Armaturenbrett ist eine Augenweide. Die im Testwagen verbauten Ledersitze überzeugten zudem nicht nur mit bester Lederqualität (heutzutage schon lange nicht mehr selbstverständlich), sondern auch mit einer Ausformung, in der es sich mehrere hundert Kilometer am Stück leben lässt. Auch der Seitenhalt fehlt nicht – und das ist auch gut so. So werkte im Testwagen der Zweiliter-Diesel mit 180 PS unter der Haube. Kombiniert mit einer fast perfekt angepassten Sechsgang-Wandlerautomatik eine Traumkombination. 400 Newtonmeter ab 2000 Touren spielen sich förmlich mit dem Viertürer. Gewaltiger Schub ohne jede Anfahrschwäche ist immer vorhanden – das Gefühl von Souveränität drückt ein Wert von 8,6 Sekunden auf 100 km/h eigentlich nur unvollkommen aus. Dabei bleibt der Diesel mit 5,7 Litern im Verbrauch ein Spatz. Dazu harmoniert der auffallend kultivierte Antrieb nahezu perfekt mit dem Getriebe. Schnelle, sanfte Anschlüsse, kein Ruckeln – in Zeiten vieler nervöser Doppelkupplungsgetriebe eine echte Wohltat.

Da kommt man mit dem DS natürlich schnell auf Touren. Vor Kurven braucht man sich aber nicht fürchten. Der straff abgestimmte Franzose durcheilt sie mit kaum wahrnehmbarer Seitenneigung und untersteuert höchstens bei allzu großem Übermut. Die Bremsen greifen bei Bedarf wie ein Anker. Insgesamt also sehr freudvoll zu fahren, jedoch auch keine Abstimmung für Komfortliebhaber. Aber eigentlich sitzen wir ja in einem viertürigen Coupé neuen Zuschnitts.

Das heißt: beste Platzverhältnisse vorne, aber weniger Knieraum und Kopffreiheit hinten. Die Coupé-Abstammung unterstreicht DS zudem dadurch, dass die hinteren Seitenscheiben fix in die Türen eingebaut sind und nicht bewegt werden können. Aber als Gefährt für die Großfamilie ist der DS4 ohnehin nicht konzipiert. Eher als Angebot für Individualisten, die Wert auf einen Schuss Luxus und Fahrspaß legen. Zum noblen Charakter passte da gut das im Testwagen verbaute „DSire“-Paket: Top-LED-Scheinwerfer, Rückfahrkamera, Infotainment mit Navigation, schlüssellose Bedienung und Denon Hifi-System für 2800 Euro – das ist äußert fair. Ohne Paket kostet die 180-PS-Version 31.540 Euro. Der DS4-Einstieg (100-PS-Diesel oder 130-PS-Benziner) liegt bei 24.190 Euro.