Von Markus Höscheler

Schabs – Auch wenn Opel mit dem Ampera-e offensichtlich aufs Elektroauto-Zeitalter schielt, tragen konventionell angetriebene Blitz-Modelle das Gros des Geschäfts. Und der Astra ist als Kompaktwagen die Stütze schlechthin für die Blitzmarke aus Rüsselsheim. Das gilt in erster Linie für den Fünftürer, Zusatzgeld und Zusatznutzen gibt es mit der Kombi-Variante. Das Langheck, getauft auf Sports Tourer, ist 4,7 Meter lang, bietet ordentlich Platz für bis zu fünf Fahrgäste und offeriert ein Ladeabteil mit einem Volumen, das zwischen 540 und 1630 Liter ausmacht. Damit braucht sich Opel in diesem Segment nicht zu verstecken, zumal manch größeres Mittelklassemodell weniger offeriert.

Weniger gibt es zwar beim Astra Sports Tourer auch im Vergleich zum direkten Vorgänger – was ihm aber nicht zum Nachteil gereicht. Auf die Gefahr hin, dass wir uns bei neueren Opel-Modellen diesbezüglich wiederholen, halten wir fest, dass auch der Astra Sports Tourer durch das Weglassen Dutzender Tasten und Knöpfe auf der Mittelkonsole an Übersichtlichkeit und Bedienfreundlichkeit gewonnen hat. Die Einstellmöglichkeiten am Touchscreen, unterstützt durch ein paar Direktwahlmöglichkeiten unterhalb des Bildschirms, ist eingängiger, weniger zeitraubend und erfordert zudem weniger Konzentration als früher.

Weniger – das kommt auch beim Fahrzeuggewicht zum Tragen. Der Vorgänger litt im Konkurrenzvergleich an Übergewicht und an teilweise veralteten Motoren. Beides hat Opel schon ausgeglichen: Lediglich 1,4 Tonnen Eigengewicht stehen dem Kombi gut – das nützt dem Minderverbrauch beim Treibstoff und auch der Agilität. Tatsächlich macht es eine Freude, den Astra Sports Tourer zum Felbertauerntunnel zu jagen und ihn durchs Drau- und Pustertal zu manövrieren. An der leichtgängigen, ausreichend präzisen Lenkung finden wir nichts auszusetzen, auch nicht am 130 PS starken 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel. Der quittiert unsere Fahransprüche mit einem Durchschnittsverbrauch von 5,1 Litern je 100 Kilometer und einer ausgesprochen erquicklichen Laufkultur.

Weniger Lob? Das fällt uns schwer angesichts der verwendeten Innenraummaterialien und der Zusammenfügung derselben. Gelungen ist der Mix, das Instrumentarium kann mit Übersichtlichkeit punkten. Das gilt nicht für die Karosserie, der Coupé-Schwung machte das Rangieren nach hinten schwieriger, gäbe es die Parksensoren und die Rückfahrkamera nicht. Tja, die, da finden wir das Haar in der Suppe, liefert eher grobkörnige Bilder, was etwas verstörend wirkt in einer Welt, die von hochauflösendem HDTV dominiert und von 4K, dem noch höher auflösenden Fernsehen, geködert wird.

Apropos Köder – den legt Opel mit der Preisliste und länger anhaltenden Einführungspreisen aus: Den Astra Sports Tourer bieten die Händler ab 18.390 Euro an, dann allerdings für den Basismotor, den 100 PS starken 1.4 Ecotec mit Benzin und Fünfgang-Handschalter. Den von uns gefahrenen 136-PS-Diesel gibt es mit Sechsgang-Getriebe und Edition-Ausstattung ab 23.890 Euro.