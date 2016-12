Von Markus Höscheler

Stuben – Die Stufe ist in die Krise gerutscht: Mit klassisch gezeichneten Limousinen freunden sich immer weniger Käufer an, Kombis stoßen noch auf anhaltende Akzeptanz, Crossover und Sport Utility Vehicles haben Dauer-Konjunktur. Im Abstiegskampf dagegen windet sich schon lange das gestufte D-Segment, die Mittelklasse, in der der stolze VW Passat jahrzehntelang den Ton angab. Sogar dessen Musik ist etwas leiser geworden. Fast schon still geworden war es bis zum Vorjahr in diesem Sektor um die Marke Renault. Die hatte den Laguna mühsam über Wasser gehalten – und das nur unglücklich. Vom Namen verabschiedeten sich die Franzosen, von der technischen Grundlage ebenso – nicht aber vom Segment. Sie entwickelten den Talisman und nutzten dabei die flexible Produktionsplattform mit dem Kürzel CMF C/D (Common Module Family für die Segmente C und D), die auch vom Allianzpartner Nissan genützt wird. Auf dieser entstehen kompakte und mittelgroße Fahrzeuge, etwa der Mégane, der neue Scénic, der Espace und der Kadjar.

Mit den genannten Modellen hat der Talisman unter anderem etwas Besonders gemein: Den breiten und weit nach unten gezogenen Kühlergrill mit besonders hervorgehobenem Markenlogo. Ein modernes, abwechslungsreiches Scheinwerfer-Design, eine leicht coupéförmige Dachlinie und ein ansehnlicher Heckabschluss verleihen dem Talisman einen Zusatz an eleganter Ausstrahlung, die ihn bereits in ein höheres Fahrzeugsegment rücken ließe. Mit einer Länge von 4,85 Metern, einem Kofferraumangebot von 608 Litern und einem edlen Interieur, sofern das höchste Ausstattungs-Niveau Initiale (Paris) gewählt wurde, wäre die Oberklasse-Annahme erst recht vertretbar.

Initiale verschafft uns unter anderem ausladende 19-Zoll-Alufelgen, die traktionssichernde Allradlenkung 4Control (Allradtechnik selbst ist für den Talisman nicht vorgesehen), ein ausfahrbares Head-up-Display, ein Bose-Surround-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern, eine Nappa-Lederpolsterung, eine Rückfahrkamera, Massagefunktionen und ein adaptives Fahrwerk mit elektronischer Dämpferkontrolle. Und das sind nur ein paar Highlights. Andere sind der hochkant stehende, mittig platzierte Touchscreen mit 8,7 Zoll Bildschirmdiagonale, mit dem sich Navigation, Entertainment und Klimatisierung bedienen lassen. Die Menüführung und einige Direktwahlfelder erschließen sich zwar erst mit einiger Übungszeit, die Darstellung selbst besticht mit ihrer Klarheit.

Dazu kommen noch Elemente, die bereits in den niedrigeren Ausstattungs­ebenen enthalten sind, etwa sehr helle Voll-LED-Scheinwerfer, Toter-Winkel-Warner, Spurhaltewarner, Verkehrszeichenerkennung und das Multisense-Programm mit fünf verschiedenen Fahrmodi. Mit dieser Fahrdynamikregelung kann der Lenker einige Kenngrößen wie Gaspedalstellung oder drehzahlbezogene Stufenwechsel beeinflussen – so auch in unserem Testwagen, den ein 160 PS starker Turbodiesel in Verbindung mit einer Sechsgang-Doppelkupplung in Bewegung versetzte. Die Leistungsentfaltung (380 Newtonmeter ab 1750 Touren) geht in Ordnung, der Verbrauch von 7,0 Litern in der Praxis ebenso. Der Preis – 41.790 Euro – gilt als fair, für Erschrockene gibt es die Limousine mit weniger PS und weniger Equipment ab 27.990 Euro.