Von Markus Höscheler

Abfaltersbach – Einen Besuch wert sind beide Gemeinden: das baden-württembergische Affalterbach und Abfaltersbach in Osttirol. Der deutsche Ort lockt mit einem besonderen Unternehmen, der südwestösterreichische mit einem sehenswerten Panorama. Hier bastelt die Mercedes-eigene Veredelungsabteilung an sportlichen Top-Versionen gängiger Basismodelle, dort offeriert das Pustertal Ausflüge ins Gebirge. Eines der vielen scharfen Fabrikate aus Affalterbach ist das Mercedes-AMG S 63 4Matic Cabriolet – und mit diesem fuhren wir im Rahmen eines TT-Tests nach und durch Abfaltersbach, um zuvor etwa die Beschleunigung, den Fahrkomfort und den luxuriösen Innenraum des Viersitzers zu erleben.

Und in diesen erwähnten Bereichen trägt das 5,03 Meter lange Fahrzeug reichlich dick auf: Unter der Haube verrichten acht Kolben ihre Arbeit, verdichten das passende Kraftstoff-Luft-Gemisch in knapp 5500 Kubikzentimetern Hubraum, um dann die Kurbelwelle mit bis zu 900 Newtonmetern Drehmoment zu belasten: Ließen sich anfangs durchdrehende Räder befürchten, zerstreuen das 4Matic-Allradsystem und das Eigengewicht von annähernd 2,2 Tonnen derartige Bedenken: Die Kraft, bis zu 585 PS leistet das doppelt aufgeladene Triebwerk, kommt auf dem Asphalt an, Rücken und Schultern erfahren die Rennsport-tauglichen Sprintwerte des Cabriolets in raschen Zügen: Nicht einmal vier Sekunden genehmigt sich das Modell, um vom Stand weg die 100-km/h-Marke zu reißen. Das Lenkrad bleibt dabei frei von störenden Einflüssen, das Fahrwerk fängt Unebenheiten cool ab, im eingestellten Comfort-Modus ohnehin. Das Aggregat selbst ist zu vernehmen, souverän begleiten angenehme Klänge die immer wieder abrufbare Kraftentfaltung.

Das Aggregat, das ist klar, spielt in einer eigenen Liga; für die Innenausstattung gilt dasselbe: Wir bemühen hier erstens das High-End-Surround-Soundsystem von Burmester, für das 6570 Euro extra (netto) zu bezahlen sind, den Nackenföhn Airscarf (680 Euro), das „designo“-Exklusivleder (porzellan), das mit 3120 Euro zusätzlich zu Buche schlägt. Hilfreich im Vorankommen sind das Head-up-Display (1055 Euro), das Fahrassistenz Paket Plus (2345 Euro) und das AMG-Driver’s Package (2815 Euro).

Weitere Pluspunkte des Luxus-Cabriolets sind die Massagefunktionen mit verschiedenen Schwerpunkten für die beiden Vordersitze, das erstaunlich gut funktionierende Spracherkennungssystem Linguatronic und das Plus an Rundum-Sicherheit, etwa durch eine 360-Grad-Rundumsicht, gewährleistet von mehreren Kameras.

Dass hier Hersteller und Finanzbehörden zulangen, verwundert wenig: In der Testwagenausstattung sind brutto 285.728,50 Euro fällig, mehr als 96.000 Euro gehen dabei dem Staat zu. Wer hier nach Einsparungspotenzial sucht, findet es dennoch, wenngleich auf hohem Niveau: Als Basismodell fungiert der 455 PS starke S 500, lieferbar ab 165.850 Euro. Und etwas teurer ginge es auch noch: Der mit einem Zwölfzylinder-Benziner bestückte S 65 kostet ab 326.990 Euro. Auch damit führen wir gerne von Affalterbach nach Abfaltersbach.