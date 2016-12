Von Lukas Letzner

Caorle – Seit etwas mehr als einem halben Jahr gehört der Toyota Avensis Touring Sports zum fixen Bestandteil des TT-Fuhrparks, hat in dieser Zeit etwas mehr als 10.000 Kilometer hinter sich gebracht und uns dabei nie einen Grund zum Meckern geliefert. Während sein Vorgänger – der Avensis wurde für das heurige Modelljahr noch einmal einer kräftigen Blechkosmetik unterzogen – eher zu den nicht so hübschen Entlein gehörte, hat sich der Neue richtig herausgeputzt. Vor allem die überarbeitete Front mit den schmal auslaufenden Scheinwerfern gefällt Besitzern und Passanten gleichermaßen, was uns immer wieder bestätigt wurde. Die nach hinten abfallende Dachlinie verleiht dem Avensis in Kombination mit den schmal auslaufenden Seitenscheiben einen coupéhaften Look und lassen den doch 4,82 Meter langen Kombi richtig schneidig aussehen.

Genauso gerne, wie wir ihn ansehen, steigen wir auch ein. Zwar hat sich der Innenraum im Vergleich zum Vorgänger nicht ganz so kräftig verändert wie die Optik, die neuen Materialien und das überarbeitete Display in der Mittelkonsole bemerkt man dann aber doch. Über den jetzt acht Zoll breiten Touchscreen lässt sich das bekannte Multimedia-Navi Toyota Touch 2 & Go, das wir bereits aus anderen Modellen kennen, bedienen. Im Alltag fällt auf, dass das System jetzt deutlich schneller arbeitet. Man wartet beim Wählen oder bei der Eingabe eines Zielortes nicht mehr darauf, dass das System den Druck auf den Bildschirm mit einer Ziffer quittiert, wodurch die Bedienung während der Fahrt deutlich sicherer wurde. Wirklich überzeugen kann unser Nippon-Kombi beim Platzangebot: Egal, ob das Fahrrad des Juniors oder das Urlaubsgepäck einer vierköpfigen Familie, mit 1609 Litern Laderaum (543 Liter bei aufgestellter Rückbank) sollte sich so ziemlich alles verstauen lassen.

Zu einer entsprechenden Beladung passt auch die Motorisierung unseres Avensis. Hinter der schicken Front arbeitet in unserem Fall der 2-Liter-Diesel (dieser ist übrigens „Made in Austria“ und kommt aus dem steirischen BMW-Werk). Das Aggregat stellt maximal 143 Pferdchen ab und stemmt ein ordentliches Drehmoment von 320 Nm auf die Kurbelwelle. Kraft steht also im Überfluss zur Verfügung, und das merkt man auch. Der Kombi lässt sich extrem schaltfaul bewegen und überzeugt mit Durchzug in allen Lebenslagen. Dass er den Standardsprint in weniger als 10 Sekunden absolviert, zeichnet den Motor zudem aus. So sportlich der Vierzylinder sein kann, an der Zapfsäule hält er sich zurück: 6,2 Liter sind es bei uns im Schnitt. Als ein nützliches Ausstattungsdetail hat sich Toyotas Safety Sense mit Kollisionswarner und Notbremsassistent erwiesen. Es hat uns das eine oder andere Mal vor schlimmerem bewahrt. Mit diesem und anderen Details steigt der Wert unseres Kombis auf 42.971,72 Euro. Ein wirklich fairer Preis in Anbetracht des Pakets.