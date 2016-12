Von Markus Höscheler

Mühlbachl – Drei Sorgen bereitete Smart dem Mutterkonzern Daimler beziehungsweise der Stammmarke Mercedes-Benz von Anfang an. Als der Fortwo als Kleinstwagen Ende der Neunzigerjahre auf den Markt kam, war schnell die Frage da, ob der Winzling auf ausreichend Akzeptanz stoßen, die Marke irgendwann profitabel werden und das installierte automatisierte Schaltgetriebe mit seinen Nickfolgen ein Kritikpunkt sein würde. Im ersten Fall lautet die Antwort „Ja“, im zweiten Fall „Nein“, im dritten „Jein“. Vor allem in Ballungsgebieten bildete sich rasch eine Fangemeinde, die sich vom knuffigen Äußeren, dem verspielten Inneren und der unschlagbaren Parkplatztauglichkeit angezogen fühlte.

Doch richtig rechnen wollte sich das Modell nicht, Varianten wie Forfour oder Roadster verschwanden wieder von der Bildfläche. Konzernintern wurde nach kostensenkenden Lösungen gesucht, eine war die intensivierte Zusammenarbeit mit der Allianz Renault-Nissan. Die trug gemeinsam zur Entwicklung einer neuen Twingo- und Smart-Generation bei, auch ein Fortwo Cabrio (in diesem Fall die dritte Generation) stand wieder auf der Wunschliste der Schwaben und auch vieler Interessenten.

Seine kompakten Abmessungen (2,69 Meter), seinen erstaunlich kleinen Wendekreis (rund sieben Meter) und seinen großzügig geschnittenen Innenraum (für zwei Insassen) hat das neue Cabrio beibehalten, außerdem das leicht zu öffnende Stoffverdeck. Eine Wertsteigerung ist bei den Armaturen zu vermelden, der Bordcomputer des Testwagens stellt in hoher Auflösung klar lesbare Daten dar, etwa unseren Testverbrauch im Ausmaß von 5,3 Litern je 100 Kilometer. Den erzielte der 71 PS starke Dreizylinder-Benziner mit feinen Anfahrtalenten und gemütlicher Beschleunigung – mehr als 15 Sekunden vergehen, bis Tempo 100 km/h erreicht wird. Auf der Autobahn sind etwas mehr als 150 km/h möglich (aus verkehrsrechtlichen Gründen nur anzuraten auf bestimmten Strecken nördlich des Karwendels). Bei höheren Geschwindigkeiten erfuhren wir aber gleichzeitig eine höhere Sensibilität gegenüber Seitenwinden; das Fahrwerk selbst hält auf der Langstrecke gut mit, Asphaltaufrisse und Kanaldeckel innerorts sind aber gut spürbar.

Die Cabrio-Funktion eignet sich zum Flanieren, die Frischluftzufuhr verschafft jenen Luxus, den wir in den offenen C-, E-, SLC-, SL- und S-Klassen schätzen gelernt haben. Aber selbst für einen offenen Kurzen will gut gespart sein: 21.129 Euro kostet der Testwagen, bestückt mit vielen Komfortfeatures, auch dem neuen Twinamic-Doppelkupplungsgetriebe – dieses funktioniert angenehmer als die Halbautomatik in den Vorgängern, das ein oder andere Nickerlebnis stellt sich aber doch ein.