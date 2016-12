Von Markus Höscheler

Pfons – Was waren das für seltsame Sitten, als Audi sich erlaubte, das A3 Cabriolet mit einem Pumpe-Düse-Diesel auszuliefern. Im Antritt stark, in der Laufkultur rau, im Cabrio-Milieu nicht eben das Nonplusultra. Mit „ultra“ hat sich Audi indes angefreundet, den ruppigen Turbodiesel allerdings ausgemustert. Ultra zeichnet spritsparende Motoren innerhalb der jeweiligen Baureihe aus, beim überarbeiteten A3 Cabriolet ist es der 1.4 TFSI COD ultra. Das Kürzel COD wiederum bezeichnet eine interessante Technik, die dazu dient, Verbrauch und Emissionen zurückzufahren: Zylinderabschaltung (Cylinder on Demand). In Teillastsituationen empfiehlt sich diese Maßnahme, dann genügt es mitunter, wenn nur zwei anstelle von vier Zylindern das Kraftstoff-Luft-Gemisch verdichten, entzünden, expandieren lassen und übers Auslassventil verabschieden.

Mit diesem Eingriff erhofft sich Audi auf dem Prüfstand einen Durchschnittsverbrauch von 4,9 Litern je 100 Kilometer, abhängig auch von der gewählten Reifendimension. In unserem Falle, im erstaunlich gut ausgerüsteten Testwagen, war es ein Liter mehr, der durch die Einspritzleitungen floss, um denselben Streckenabschnitt zu bewältigen.

Mochte sich der eingangs erwähnte Selbstzünder nicht nur über die Vorderachse, sondern auch über die Lenkung (Krafteinfluss) hermachen, gilt dies für den 1.4 TFSI COD keineswegs. Auch wenn wir es hier mit kraftvollen 150 PS und 250 Newtonmetern maximalem Drehmoment zu tun haben, läuft der Kraftschluss und -durchfluss zivilisierter ab, von zerrenden Kräften ist nichts zu vernehmen, auch wenn nur die Vorderachse für den Vortrieb bemüht wird. Die gemäßigte Energieumwandlung mag damit zu tun haben, dass sich ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe (S tronic) einbringt. Es sortiert sorgfältig und recht zielsicher die Gänge, insbesondere im höher ausdrehenden und damit alpenstraßenfreundlicheren Sport-Modus. Mit Schaltwippen hinter dem Lenkrad kann sich der Fahrer aber über die elektronisch getätigten Vorschläge hinwegsetzen.

Erfreulich ist, womit Audi einen Kompaktwagen ausrüsten kann, wenn der Kunde geneigt ist, sein Konto zu plündern: Einmal mehr sind wir versucht, das Audi Virtual Cockpit über die Maßen zu loben, ein volldigitales Instrumentarium, das analoge Anzeigen überflüssig macht, gestochen scharf Tempo, Drehzahl, Bordcomputer-Daten oder auf Wunsch auch Navigationskarten darstellt. Für mehr Fahrsicherheit übernehmen ein adaptiver Tempomat (Adaptive Cruise Control) und LED-Scheinwerfer eine Teilverantwortung, ein aufpreispflichtiges Akustikverdeck fördert die Behaglichkeit im Falle des geschlossenen Fahrens. Das offene Dahingleiten spielt allerdings in einer eigene­n Liga, für die man auch finanziell offen sein muss: Den Testwagen gibt es ab 54.600,72 Euro.