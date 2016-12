Von Markus Höscheler

Silz – In die Steilwand sollte sich keiner mit ihm begeben, dazu reichen seine Klettertauglichkeiten nicht mehr. Aber für allerlei Schräges ist das Range Rover Evoque Cabriolet zu haben. Das gilt nicht nur fürs Dynamische, sondern auch fürs Statische. So ist der Evoque schon als geschlossenes Coupé oder verlöteter Fünftürer nach wie vor ein Blickfang, dank seiner recht kantigen Ausführung, verbunden mit kompakten Dimensionen. Für das Cabriolet gilt dies erst recht, es wirkt noch eigenwilliger mit seinem Stoffverdeck, das sich automatisch recht flott öffnen und schließen lässt. Die Verknüpfung eines Geländewagens mit einem Cabriolet ist nichts Neues, das beherrschte schon der heuer nach fast sieben Jahrzehnten Produktionspraxis zur Ruhe getragene Defender. Das Range Rover Evoque Cabriolet vereint diese beiden Komponenten allerdings auf stilistisch hohem Niveau – denn die Tata-Tochter Land Rover lässt nicht daran rütteln, dass ihre Fabrikate über Stock und Stein vorankommen, durch Furten waten und auf Sand und im Schnee den Stillstand meiden können.

Dass auch das Evoque Cabriolet auf verschiedenen Terrains alle Register ziehen kann, liegt am umfassenden System Terrain Response 2. Via Taste auf der Mittelkonsole lässt sich die Fahrzeugcharakteristik an den jeweiligen Untergrund anpassen, das Ansprechen der Traktions-, Brems-, Schaltsysteme sowie auf die Gaspedalstellung orientiert sich am gewählten Programm. Ein 180 PS starker und ein 430 Newtonmeter erzeugender Zweiliter-Turbodiesel bestärkt das Vertrauen in die Bewegungstalente des zwei Tonnen schweren Autos.

Nun mag es manch einem abwegig erscheinen, mit einem Cabriolet die gewohnten Pfade zu verlassen – zumal der offene Evoque über hochwertige Ausstattungselemente verfügt: Oxford-Leder optimiert das Sitzgefühl, 20-Zoll-Leichtmetallfelgen und adaptive LED-Scheinwerfer erhellen die Außendarstellung, das Multimedia- und Konnektivitätssystem InControl spielt zahlreiche Stückerln auf einem 10,2 Zoll großen Touchscreen.

Dennoch: Was spricht schon dagegen, sich auf felsigem Gelände oder auf schlammigen Forstwegen offen zu bewegen, wenn die Umgebungstemperatur nahelegt, mittels Knopfdruck das Verdeck zu öffnen? Bis zu einem Tempo von 48 km/h ist das Betätigen des Dachs möglich. Egal wofür sich der Nutzer entscheidet – beim Kofferraum muss niemand mit einer Einbuße des Volumens rechnen, es bleibt bei 251 Litern. Das zwingt zu raumökonomischen Gedankengängen, eine Skidurchreiche und ein optionaler Skisack erweitern aber die Handlungsmöglichkeiten. Die Haupteinschränkung verantwortet das private Portemonnaie: Den Testwagen gibt es um 75.559 Euro.