Gries am Brenner – Zwar ist der Nissan Navara kein ganz so alter Hase wie sein Konkurrent aus dem Hause Toyota, doch in den klassischen Disziplinen gibt auch er sich keine Blöße. Mit 972 Kilogramm Zuladung sowie maximal 3,5 Tonnen Zugkraft lässt sich fast alles transportieren, und so setzt der Navara neue Maßstäbe in der Klasse der Ein-Tonnen-Pickups. Doch der Neue will nicht nur einen auf „harter Knochen“ machen. Im Gegenteil. War der Fahrkomfort des Navara bislang doch noch irgendwie mit Lastesel-Assoziationen abgeschmeckt, so hat er jetzt einen deutlich geschmeidigeren und komfortableren Einschlag genommen. Eine Verwandtschaft zu heutigen SUV ist deutlich fühlbar. Das stellt auch unser Navara unter Beweis.

Rein optisch führt der Neue die bewährte Optik des Vorgängers fort. Allerdings ist er nicht mehr ganz so kantig gezeichnet wie bisher und gefällt durch Details wie LED-Tagfahrleuchten. Sehen lassen kann sich auch der Innenraum des Lastentiers. Wo früher noch Hartplastik das Material der Wahl war, findet man jetzt unterschäumte Materialien und auch das Ledergestühl fällt sehr angenehm aus. In der von uns getesteten Doppelkabine darf man sich auch nicht über Platzmangel beschweren, sitzt vorne wie hinten bequem und findet sogar Vorrichtungen für Kindersitze.

Unter der Haube unseres Navara arbeitet statt des ehemaligen 3-Liter-Sechszylinders jetzt ein 2,3-Liter-Vierzylinder. Zwar leistet das Aggregat jetzt nur noch 190 PS (statt der bisherigen 231 PS), stellt aber sein maximales Drehmoment von 450 Nm schon vom Stand weg bereit. Das merkt man schon auf den ersten Metern, der Navara hängt ordentlich am Gas und gibt sich in Sachen Beschleunigung keine Blöße.

Recht komfortabel fällt auch das Fahrwerk und die Federung aus. Kein Wunder, denn dort ist auch die eigentliche Sensation des neuen Navara am Werk. Er kommt nämlich als erster Japan-Pickup mit Schraubenfedern für die Starr­achse. Die Konstruktion mit Längs- und Querlenkern ist zwar aufwändiger und damit auch teurer als simple Blattfedern, ansonsten jedoch in jeder Hinsicht besser. Die feine Federung erhält allerdings nur der Doppelkabiner, beim vornehmlich für Gewerbekunden gedachten King Cab setzt Nissan weiter auf die Kombination aus Achsführung und -federung durch Flachstahl. Zu haben ist der neue Navara bereits ab 30.010 Euro. Die von uns getestete Doppelkabine kostet mit dem 190 PS starken Vierzylinder dann 36.560 Euro. (luc)