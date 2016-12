Flersch – Ein sportliches Auto mit Hybridantrieb? Geht das überhaupt? Klar! Wie genau das gehen kann, zeigt Toyotas Nobelmarke Lexus. Mit dem RC 300h haben die Japaner nämlich ein besonders sportliches Coupè im Programm, das Seinesgleichen sucht.

Und tatsächlich: Als wir unseren RC 300h in Empfang nehmen durften, stellten wir fest, dass der Hybrid-Sportler zumindest im Stand eine richtig gute Figur macht.

Die harmonisch gezeichnete Dachlinie, welche natürlich nach hinten leicht abfällt, verleiht dem RC 300h in Kombination mit der langen Haube und dem kompakten Aufbau seinen sportlichen Look. Die Front wird von einem mächtigen Kühlergrill dominiert, der die LED-Tagfahrleuchten gekonnt integriert. Zweifelsohne wird er im Rückspiegel die Aufmerksamkeit so mancher Konkurrenten auf sich ziehen.

Der Innenraum gefällt durch den gekonnten Mix aus hochwertigen Materialien und sportlichem Look. Als wir den Fahrersitz entern, nehmen uns ordentlich konturierte Sitze in Empfang. Der Lexus passt wie ein Maßanzug. Zwar wirkt das Armaturenbrett im ersten Moment etwas überfrachtet, nach einer kurzen Eingewöhnungsphase findet man sich aber gut zurecht. Was das Platzangebot vorne angeht, so kann man sich darüber trotz 1,90 Meter Körpergröße nicht beschweren. Als unser Blick aber nach hinten schweift, wo sich übrigens auch Befestigungspunkte für ein ISOFIX-System befinden, müssen wir feststellen, dass es sich bei den Sitzen höchstens um zusätzliche Ablagen handelt (auch wenn Lexus das anders sieht).

Und wie fährt sich der noble Sportler nun eigentlich? Der Namenszusatz „h“ verrät dem Kenner, dass unser RC 300 mit einem Doppelherz ausgestattet wurde. Dabei darf der RC 300h auf denselben Antriebsstrang wie der GS 300h zurückgreifen. Die Japaner kombinieren in ihm einen Benziner mit 2,5 Litern Hubraum und einen E-Motor. Während der Fremdzünder maximal 181 PS leistet, steuert sein stromender Kollege ordentliche 141 PS bei. Die Systemleistung gibt Lexus mit 223 PS an.

Gemeinsam wuchten sie den 1,8 Tonnen schweren Hybriden in 8,9 Sekunden auf Tempo 100, bei 190 km/h ist dann auch schon Schluss mit dem Vorwärtsdrang. Auch wenn dieses Zahlenwerk für einen echten Sportler nicht gerade berühmt ist, man fühlt sich in keiner Lebenslage untermotorisiert. In der Praxis verleiht der extrem laufruhige und geradezu sinnlich erlebbare entspannende Antrieb dem Coupé einen ganz unvergleichlichen Charakter. Außerdem lassen sich vor allem dank des E-Antriebs bemerkenswerte Fahrleistungen abrufen, während sich der Verbrauch in Grenzen hält: 6,6 Liter waren es bei uns im Schnitt. Wer die Variante Doppelherz des RC 300 in seine Garage rollen will, der muss dem freundlichen Händler mindestens 45.990 Euro über den Ladentisch reichen. Dafür bekommt man aber ein wirklich einzigartiges Gefährt. (luc)