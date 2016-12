Von Markus Höscheler

Stuben – Es ist die Kunst der Verknappung, die Mercedes hier beherrscht: Der AMG SL 63 muss sich trotz Mittelklasse-Dimensionen (4,63 Meter Länge) mit zwei Sitzplätzen begnügen; der Kofferraum zählt netto 241 Liter Volumen, brutto sind es 381 Liter; bei der Wandlerautomatik kommt eine mit sieben Stufen zum Einsatz, nicht die neuere mit neun. Das Ein- und Beschränkende ließe sich fast beliebig weiterführen, so etwa bei der Zahl der Zylinder, die hier auf acht begrenzt ist und nicht auf zwölf. Ein Grund zum Jammern? Keineswegs: Der 5,5-Liter-V8, doppelt aufgeladen, lässt sich zu einem frühzeitig anliegenden Drehmomentmaximum von 900 Newtonmetern und zu einer Leistungsspitze von 585 PS hinreißen. Mit dem Energieschwall hat sich die Hinterachse abzumühen, um einen Sprint von null auf 100 km/h in 4,2 Sekunden zu absolvieren. Den Spurt bewältigt der Edel-Roadster in gediegener Eleganz. Der Ottomotor pflegt höchste Laufkultur, die 7G-tronic findet blind die adäquate Übersetzung, die Lenkung agiert mit passender Direktheit sowie Präzision, das Fahrwerk pariert mit ausreichend straffer Abstimmung angepeilte Richtungswechsel und kontert unerwünschte Asphalterhebungen mit Mercedes-typischem Know-how.

Dass der AMG SL 63 trotz eingangs zur Sprache gekommener „Mängelerscheinungen“ an anderer Stelle reichlich begütert ist, zeigen eine Umschau im Innenraum und ein bestätigender Blick in das mitgelieferte Datenblatt mit Serien- und Sonderausstattung: schwarzes Nappa-Leder, zahlreiche Fahrerassistenzsysteme, ein elektrisches Windschott, Harman-Kardon-Surround-Soundsystem und der Nackenwärmer Airscarf heben wir hier hervor und lassen Aufwertendes im Außenbereich nachfolgen: 20-Zoll-Alufelgen im 10-Speichen-Design, dynamische LED-Scheinwerfer, rot lackierte Bremssättel und AMG-Design-Einsprengsel in Carbon-Ausführung – das zuletzt genannte Detail entspricht einem Wert von netto 5630 Euro.

Ein spezielles Augenmerk verdient die Konstruktion des Kofferraums in Verbindung mit dem Dach. Dieses, bestehend aus Metall und Glas, findet via Tastendruck auf der Mittelkonsole Platz im oberen Teil des Kofferraums. Das System ist so ausgeklügelt, dass sich das zusammengefaltete Dach extra anhebt, wenn ein Nutzer den Kofferraumdeckel öffnet und etwas ins Ladeabteil geben oder daraus entnehmen möchte. Durch diese Zusatzfunktion wird das Be- und Entladen deutlich erleichtert. Eine Erleichterung erfährt außerdem das Bankkonto – um immerhin 239.893 Euro für den Testwagen. Mehr wäre noch zu entrichten, begehrten wir den gleich ausgestatteten, geringfügig schnelleren AMG SL 65. Aber, bescheiden wie wir sind, war uns der zweitstärkste SL doch schnell genug.