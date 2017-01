Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Als Volvo mit der neuen Generation seines großen SUV auf den Markt kam, zeigte der XC90 2014 in die Zukunft der Schweden. Design, Technik, Infotainment – alles neu und klar in Reichweite der deutschen Premium-Anbieter positioniert.

Sinnbild und Urmeter der nordischen Marke ist jedoch der große Kombi. Als der V90 dann letzten März am Genfer Automobilsalon stand, blieb vielen Besuchern die Spucke weg. Auf knapp fünf Metern spannen sich in gestreckter Linie perfekte Proportionen. Zusammen mit der langen Haube trägt der schöne Schwede sogar etwas Sportwagenhaftes in sich.

Dann innen. Fühl- und sichtbare Qualität und eine nordische Designsprache, die ihresgleichen an zurückhaltender Eleganz sucht. Jedes Detail passt. Eine Ikone des Stils beherrscht das Zusammenspiel zwischen Leder, Kunststoff und Metall perfekt. Auch alte Tugenden hat Volvo nicht verlernt. So zählen die Sitze im getesteten „Inscription“ zu den allerbesten auf dem Markt. Bei keiner anderen Marke flutscht auch der Gurt so fein ins Schloss. Die vormals unzähligen Bedienknöpfe haben die Schweden durch einen Tablet-artigen Bildschirm ersetzt. Der lässt den Fahrer fast alle Fahrzeugfunktionen durch Wischen und Tippen aufrufen. Optisch schön gelöst. Aber es handelt sich nur um eine scheinbare Reduktion. Denn die Tipperei am Schirm lenkt ab.

Sollte der Fahrer wirklich einmal nicht bei der Sache sein, hat Sicherheitsvorreite­r Volvo eine Armada von modernsten Sicherheitsassistenzsystemen an Bord. So lautet Volvos „Vision Zero“ ja, dass bis 2020 kein Mensch mehr in einem Volvo sterben soll. Auch teilautonomes Fahren ist über den ­adaptiven Tempomaten schon möglich.

Da im TT-Test der T6 lief, wollte man das Gaspedal aber lieber selbst drücken. 320 PS leistet der Turbo-Benziner über vier Zylinder. Die Leistungswerte sind beeindruckend (6,1 Sekunden auf 100 km/h) und werden sowohl über die feine Achtgangautomatik als auch über den Allradantrieb souverän auf die Straße übertragen.

Zu der gefühlten Dynamik passen die standfesten Bremsen und das relativ straffe Fahrwerk. Auf Verbräuche um die zehn Liter muss man sich bei dieser Vollkost-Kombination aber schon einstellen.

Die brettebene und hochwertigst verkleidete Ladefläche erweist sich zum Schluss als Traum – auch wenn das Ladevolumen gegenüber dem kastenartigen Vorgänger V70 leicht geschrumpft ist. Aber der knubbelige Robustcharakter ist bei Volvo sowieso in Richtung Premium-Automobil verflogen. Kein Nachteil, sondern eher Genuss. Diesen kann man übrigens auch schon mit dem feinen 190-PS-Diesel als „Momentum“ für angemessene 52.870 Euro in vollen Zügen erleben.