Von Lukas Letzner

Inzing – Oft sieht man ihn bei uns nicht, den BMW 3er GT. Wir Europäer stehen einfach zu sehr auf Kofferraum-Vertreter, vor allem ab der Mittelklasse abwärts. Dabei wird die GT-Reihe in punkto Platzangebot einfach nur unterschätzt. Nach Limousine und Touring hat der Gran Tourismo vor einem halben Jahr sein Update bekommen, welches kürzlich bei uns vorstellig wurde und seine Qualitäten unter Beweis stellen konnte.

An der Wäsche des 3er GT haben die Designer allerdings nicht viel geändert. Lediglich die Leuchten an der Front und am Heck wurden modifiziert. Jetzt erhellen vorne und hinten serienmäßig LEDs die Nacht.

Deutlich mehr Hand hat man im Innenraum des Bayern angelegt. Die Münchener Autobauer spendierten mehr Chrom und Galvanik-Zierteile, neue Dekorhölzer, passten Farben und Leder an. Das Design des Cockpits selbst blieb aber unverändert. Nur die Bedienoberfläche des Displays wurde modernisiert. Sie entspricht nun jener im Siebener, allerdings ohne die Gestensteuerung. Neben einer induktiven Ladeschale fürs Handy ist auch ein WLAN-Hotspot an Bord.

So richtig auftrumpfen kann der GT aber beim Platzangebot. Mit einer Länge von 4,82 Metern (11 Zentimeter mehr als die Limousine) übertrifft er seine Brüder deutlich. Das wirkt sich positiv für die Insassen aus. Vor allem in der zweiten Reihe lässt es sich wirklich aushalten, und auch wenn man es ihm nicht zutraut: Mit einem Stauraum von 520 bis 1600 Litern schluckt der GT mehr als ein Kombi.

Unser 3er GT war allerdings nicht nur geräumig, sondern auch sportlich. Das lag vor allem am Triebwerk. Der 3-Liter-Diesel steht ordentlich im Saft, stellt dem Fahrer bei Bedarf 258 Pferde zur Seite und schickt ein sattes Drehmoment von 560 Nm an alle vier Räder. Dank dieses Zahlenwerks liefert der 330xd schon vom Stand weg entsprechende Fahrleistungen.

Wem der Standardmodus nicht scharf genug sein sollte, der konnte in unserem Bayern nachwürzen, und zwar kräftig. Im Sport-Modus mobilisiert der GT nämlich noch einmal ungeahnte Kräfte. In 5,4 Sekunden sprintet der Großraum-Bayer auf Tempo 100 und gibt erst bei 250 Sachen auf.

Überrascht waren wir über den Verbrauch: 6,9 Liter bescheinigte uns der Computer. Das durchaus überzeugende Paket hat aber auch seinen Preis: ab 55.500 Euro beginnt der Spaß im 3-Liter-Diesel. Für die Basisversion werden rund 40.000 Euro fällig.