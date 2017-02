Von Stefan Pabeschitz

Åre – Allrad war für Volvo lange Jahre kein Thema. Mittlerweile sind aber auch die Schweden bereits seit 20 Jahren auf allen vieren unterwegs. Die hochbeinigen Kombis im Gelände-Look ziert dabei seit Anbeginn der selbsterklärende Name Cross Country. So auch den Offroad-taugliche Bruder des im Vorjahr präsentierten Edelkombis V90, der nun den lang dienenden V70 mit gleichem Namenszusatz ablöst.

Die obligatorische Kunststoffbeplankung an Radläufen und Stoßfängern verträgt sich überraschenderweise ausgezeichnet mit dem kühlen, schlanken Grunddesign. Das Anheben des Fahrwerks um immerhin sechs Zentimeter ergibt ordentliche 21 Zentimeter Bodenfreiheit, fast gleich viel wie das große SUV XC90. Motorisch bedient sich der Gelände-Fex bei der Palette der herkömmlichen Pkw-Variante. Mit den Benzinern T5 mit 254 PS und T6 mit 320 PS muss sich niemand Sorgen machen, womöglich untermotorisiert unterwegs zu sein. Ebenso wenig mit den Dieselversionen D4 mit 190 PS und D5 mit 235 PS. Der permanente Allrad-Antrieb mit Haldex-System verteilt die Kraft je nach Bedarf bis zu 100 Prozent an die Vorder- oder Hinterachse. Das Stabilitätsprogramm ESC bremst dazu jedes Rad einzeln nach Bedarf ab und sorgt für reuelose Spurtreue bei jedem Untergrund. Ist es in den Sportmodus geschaltet – was praktisch einer Deaktivierung entspricht – kommen versierte Allradfahrer auf Schnee und Eis richtig auf ihre Kosten: Spielen die durchzugsstarken Turbomotoren ihre Power erst einmal ohne elektronischen Anstandswauwau aus, lässt sich der große Kombi gezielt und unhektisch quertreiben, die Sollbruchstelle im System bleibt das fahrerische Talent.

Wichtig war Volvo, dass der Offroader kein Kompromiss zum Pkw wird. Die Fahrwerks­tüfteleien waren entsprechend umfang- und auch erfolgreich: Tatsächlich verlangt der hochbeinige Allradler auf der Straße keinerlei Abstriche in Sachen Handling, Agilität oder Komfort. Das Gesamtkonzept aus straffer, aber zugleich immer komfortabler Abstimmung, direkter Lenkung und fein dosierbaren Bremsen passt unverändert. Ebenso die ruckfrei und flink schaltende Achtgang-Automatik, die für alle Varianten verfügbar und ab der zweitstärksten Motorisierung serienmäßig ist. Bemerkenswert ist in jedem Fall die Leistungsabgabe der Aggregate, denen man praktisch nie anmerkt, dass sie ihre Power sämtlich aus nur zwei Litern Hubraum und vier Zylindern schöpfen. Subjektiv vermitteln sie das Gefühl, dass mindestens zwei Zylinder mehr am Werk sind. Auch das Gegengewicht von doch gut zwei Tonnen im V90 Cross Country ändert daran nichts.

Unverändert aufrecht sind auch die Elektrifizierungs-Ambitionen der Marke: Bis 2025 will Volvo eine stattliche Million teil- oder ganz elektrischer Autos an die Frau und den Mann gebracht haben. Konsequenterweise wird daher auch die Topversion des V90 Cross Country ein Hybrid sein, der, wie schon beim XC90, den Code T8 tragen wird. Und bei dem unter dem Blech statt eines mechanischen Allradstrangs eine mit E-Motor bestückte Hinterachse gemeinsam mit den vom 320-PS-Benziner bedienten Vorderrädern für Vortrieb rundum sorgt. Geht der Batteriestrom zur Neige, sorgt ein ausreichend dimensionierter Generator für ständige Stromversorgung, damit die Traktion am Heck nicht womöglich plötzlich abreißt. Klassische Allradfans wird diese Variante weniger begeistern, die Zwei-Motoren-Lösung ist eher als Traktionsunterstützung mit hohen Sicherheitsreserven zu verstehen. Der Verkaufsstart für den V90 Cross Country ist bereits erfolgt, der Einstiegspreis liegt bei 54.869 Euro für den D4 mit Sechsgang-Handschaltung.