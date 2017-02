Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Vignale war einst ein feiner italienischer Karosseur, der zum Ford-Designstudio Ghia gehörte. Dass Käufer heutzutage wieder nach feineren Modellvarianten suchen, bewies Ford der Erfolg seiner bislang höchsten Ausstattungsstufe. So betrug der Verkaufsanteil von „Tita­nium“ bei manchen Baureihen bis zu 70 Prozent.

Vignale krönt deshalb nun die Modelle Kuga, Mondeo, S-Max und Edge. Anders als früher bei Ghia handelt es sich jedoch nicht nur um optisch aufgehübschte Modellvarianten. So zeugen zwar Chrom, Schriftzüge und spezielle 18-Zoll-Räder optisch vom Top-Modell, die wahre Pracht eröffnet sich jedoch erst im Innenraum und beim Fahren. So würden die hexagonal gemusterten Sitze in Windsor-Leder auch ausgewiesenen Luxusmarken gut zu Gesicht stehen. Der Blick nach vorn­e schmiegt sich über ein lederbezogenes Armaturenbrett. Auch sonst schöpft der Vignale mit klimatisierten Memory-Sitzen, Ford Sync3-Bediensystem mit Sprachsteuerung und großem Acht-Zoll-Berührungsbildschirm, Top-Soundsystem und adaptiven LED-Scheinwerfern aus dem Vollen.

Die so genannte Active Nois­e Control neutralisiert über drei im Dach angebrachte Mikrofone unauffällig, aber effizient mit entgegengesetzten Klangwellen Motorgeräusche. So herrscht im S-Max im Innenraum nicht nur eine fast schon luxuriöse Atmosphäre, sondern auch die Ruhe wirklich kostspieliger Fahrzeugklassen. Schnell lernt man als Fahrer diese Art automobiler Opulenz zu schätzen – zumal sie mit dem S-Max auf ein ungemein geräumiges und komfortables Fahrzeug auf höchstem technologischen Niveau trifft.

Zum TT-Test rollte der 180-PS-Diesel mit Allradantrieb. Eine absolute Vollwert-Kombination mit prächtigem 400-Newtonmeter-Aggregat, Sechsgangautomatik und intelligentem Allradantrieb, der bei Bedarf in Millisekunden 100 Prozent der Motorkraft auch an die Hinterräder weiterleiten kann. Eine S-Max-Kombination, die die meisten großen SUV in fast allen Belangen etwas alt aussehen lässt – 7,9 Liter Praxisverbrauch inklusive. Ab 47.050 Euro ist beim S-Max Vignale zudem ein 24-Stunden-Exklusiv-Dienstleistungsservice mit Kunden-Hotline, Abhol- und Bringservice mit Leihwagen, eine kostenfreie Wäsche monatlich und ein Paket von Zusatzleistungen inkludiert. Das ist doch mal richtig Premium.