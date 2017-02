Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Suzuki hat einen Lauf. So profiliert sich der Verkaufsriese Asiens und diverser Schwellenländer auch immer nachhaltiger in Europa. Neuentwicklungen wie Ignis, Baleno, SX4 und Vitara kurbeln die Umsätze an.

Die Erfolgsgeschichte begann vor drei Jahren mit dem neuen SX4. Der auf Alltagstauglichkeit hin konzipierte Kompakte verkaufte sich gleich besser als erwartet. Der Mix aus stadtfreundlichen 4,3 Metern Länge, optimaler Raumausnutzun­g, erhöhte­r Sitzposition und Allradoptio­n traf nicht nur direkt in die Herzen eingefleischter Suzuki-­Fan­s. Doch die Konkurrenz schläft nicht – und so überarbeitete Suzuki den S-Cross grundlegend.

Operation gelungen. Mit seiner neuen Front ist der SX4 kaum mehr wiederzuerkennen. Ein mächtiger Kühlergrill geht eine schöne Symbiose mit stylischen Leuchten und Offroad-Beplankungen ein. Auch die übrigen Retuschen machten den S-Cross zum adretten Crossover. Und dies bei einem Nutzwert, der in dieser Größenklasse seinesgleichen sucht. So tragen knapp 1,6 Meter Fahrzeughöhe ihre Früchte. Bequem erklimmt man den Innenraum, der durch Raumfülle und gute Sitzposition überrascht – beileibe keine Selbstverständlichkeit in dieser Klasse. Die hohe Sitzposition und relativ große Fensterflächen schaffen dazu eine Übersicht, die fast schon selten geworden ist.

Bedient wird der SX4 samt dem Smartphone des Lenkers übrigens über einen großen Zentralbildschirm und über die Lenkradtasten. Das klappt nach kurzer Eingewöhnung sehr gut und kennt eigentlich nur einen Schwachpunkt: Sogar für die Lautstärke gibt es keinen konventionellen Drehregler mehr. Alles Übrige ist dafür so einfach zu bedienen, dass es zum konzentrierten Fahren beiträgt. Und das möchte man genießen.

Denn durch die Überarbeitung haben völlig neue Benzinmotoren im SX4 Einzug gehalten. Ein Turbo-Dreizylinder mit 112 PS und ein beatmeter Vierzylinder mit 140 PS, der den Namen „Boosterjet“ im wahrsten Sinne des Wortes verdient. Im TT-Test entpuppte sich der SX4 mit diesem Aggregat nämlich als kleiner „GTI“. Ohne jede Anfahrschwäche schüttelt der Motor nämlich Drehzahlen aus dem Ärmel und verleiht mit 220 Newtonmetern Nachdruck. Zusammen mit der perfekt abgestimmten Sechsgang-Schaltung und dem knackigen Fahrwerk wird der S-Cross so zum Spaßmacher des Alltags. Untermalt wird das rasante Vergnügen von schönem Klang. Zu so viel Leistung – der 140-PS-Turbo stürmt dank 1216 Kilogramm Leergewicht ab 3000 Touren regelrecht los – passt natürlich perfekt Allradantrieb. 2000 Euro Aufpreis kann man in Tirol wahrscheinlich nicht besser anlegen. Das dicke Ende kommt zum Schluss: Für diese Klasse riesige 430 Liter Kofferraum mit doppeltem Ladeboden. Rechner freuen sich über fünf Jahre Garantie und 22.990 Euro-Einstiegspreis (shine) in diesen verlockenden Allrad-Crossover.