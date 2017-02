Von Stefan Pabeschitz

Barcelona – Die aktuelle Überarbeitung hat den Leon Cupra sicherer gemacht. Fußgängerschutz, Nothilfe-Assistenten und Verkehrszeichenerkennung auf dem letzten Stand der Technik. Würden Sie deshalb einen haben wollen? Hoffentlich nicht. Die wirklich wichtige Botschaft ist eine Zahl: 300. Wie der studioanimierte Sandalenfilm, aber im Gegensatz zu dem echt, live und draußen zu erleben – es sind die PS, die der Cupra ab sofort abdrückt. Schritt für Schritt hat sich der sportliche Katalane in der Hackordnung des Volkswagen-Universums nach oben gearbeitet – was nur konsequent ist: Wenn die Marke das Junge, Sportliche verkörpern soll, dann dürfen die Altvorderen im Konzern nicht selbstgefällig einen auf Jugendschutz machen und bei Seat mit der Leistung knausern. Inzwischen rempelt der Leon Cupra bereits recht unverblümt am PS-Monument des Golf R, zu dessen Power ihm nur noch schlanke 10 Pferdchen fehlen. Aber auch zwei angetriebene Räder, werden die technisch gut Informierten jetzt entgegnen. Mitnichten – der ST benannte Kombi-Cupra kommt ab sofort optional auch auf allen vieren daher. Dann immer mit der sechsgängigen Doppelkupplungs-Automatik DSG bestückt, legt er den Sprint auf den ersten Hunderter unter 5 Sekunden hin – 4,9 sind es genau. Die Katalanen sind ordentlich stolz auf diesen Wert – auf hundert unter fünf zu bleiben, ist so eine Art Benchmark für alles, was als Sportwagen durchgehen mag. Selbst wenn es nebenbei auch ein familientauglicher Kombi ist.

Genug erklärt, die Fahrmaschine ruft. Als Allradler leistet sich der Cupra keine Blöße im Antritt, er reißt praktisch von der Standgas-Drehzahl bedenkenlos an. Im eigens für spielfreudige Menschen geschaffenen Cupra-Modus, wo alle Systeme angespitzt und gestrafft sind, drischt er die Automatik-Gänge ungnädig genug aneinander, dass die Reifen tatsächlich bei jedem Gangwechsel einen kurzen Akkord anstimmen – 380 Newtonmeter Drehmoment lassen grüßen. In rasanten Kurven bessert der heiße Leon erst vorne, dann hinten beim Grip nach, das Ganze völlig souverän und unverschwitzt, ein präzises Allrad-Handling, gefühlt immer mit ausreichend Reserven im Talon.

Lässt man ihn einfach laufen, ist in jedem Fall Obacht empfohlen. Nicht der Talente des Autos wegen – die halten noch, wenn die meisten Fahrer mit ihren schon am Ende sind. Eher wegen der Mitmenschen, die sich auch im Verkehr bewegen, scheinbar aber zu stehen scheinen. Und deren uniformierten Aufpassern wegen – der tatsächlich im Cupra gefahrene Speed ist etwa 50 Prozent höher, als es sich anfühlt. Was als Ausrede erfahrungsgemäß nicht taugt. Gemeinerweise klingt der Über-Leon schön und verführt damit, immer mehr Gas zu geben, als sachlich notwendig wäre. Allerdings findet das Konzert eher drinnen als draußen statt, da haben die Sound-Alchemisten gekonnt gezaubert. Drei- und Fünftürer müssen derweil noch mit zwei angetriebenen Rädern auskommen, aber 300 Pferde an der Vorderachse machen auch Spaß – vor allem, weil ihnen das elektronische Sperrdifferential VAQ Zügel anlegt und sie in die gewünschte Richtung treibt. Der Sturm und Drang eines Fronttrieblers bleibt aber spürbar, zum Glück. Erfreulich ist, dass es Seat gelingt, aus dem gleichen Technik-Fundus, aus dem etwa auch VW oder Audi schöpfen, ein Konzept zu zimmern, das einfach frischer, jünger und spaßiger ist als das der ewig beamten-ernsten Konzern-Geschwister. Auch der Cupra der neuesten Generation ist da authentisch und sich selbst treu geblieben.

Übrigens hat er jetzt auch LED-Blinker hinten und drinnen Ambiente-Beleuchtung in acht Farben. Das wollten wir keinesfalls verschweigen.