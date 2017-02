Von Markus Höscheler

Frankfurt – Seit geraumer Zeit hat das Kia-Marketing eine Schwäche für das Edle: In den Preislisten der neueren Modelle stoßen wir immer wieder auf besondere Metalle, auf Titan, Silber, Gold und Platin. Die Elemente, denen Schüler im Physik- und Chemieunterricht spätestens beim Studieren des Periodensystems begegnen, stehen für verschiedene Ausstattungsniveaus. Dass sich die Koreaner dabei nicht nur auf feste Stoffe festgelegt haben, verdeutlicht der bevorstehende Marktstart der dritten Picanto-Generation: Der Kleinstwagen, der Anfang April zu den Händlern rollen wird, bringt als neue Einstiegskategorie Neon mit sich. Der Name steht für ein Edelgas, das als Leuchtstoff einen überwältigenden Bekanntheitsgrad erlangt hat.

Zu den Bekannten zählen darf sich auch der Picanto: Kias Kleinstwagen gilt als beliebt, die zwischen 2011 und 2017 feilgebotene zweite Generation hat sich weltweit 1,4 Millionen Mal verkauft, knapp ein Viertel davon in Europa. Von den Zahlen und vom Konzept her sind die Koreaner überzeugt: Das Nachfolgermodell ist mit 3595 Millimetern exakt so lang (beziehungsweise so kurz) wie die auslaufende Generation – und doch gibt es gravierende Unterschiede. Die technische Plattform ist laut Hersteller eine neue, es kommen neue, leichtere Materialien zum Einsatz – und das Innenraumangebot wächst. Denn dank eines kürzeren vorderen Überhangs und eines um 15 Millimeter verlängerten Radstands gibt es mehr Platz: Eine Probe in Frankfurt offenbarte, dass normalgroße Erwachsene sich hinten (zumindest auf den äußeren Sitzen) bequem und frei von klaustrophobischen Zuständen aufhalten können.

Auch das Ladeabteil des Winzlings konnte sich aufplustern: Anstelle von 200 Litern lassen sich hinter dem Kofferraumdeckel 255 Liter befüllen. In diesem Segment mutet der Zuwachs fast schon wie eine Revolution an. Eine solche bleibt beim Design zwar aus, aber Designchef Peter Schreyer sorgte mit seinem Team dafür, dass der pikante Picanto noch einmal an Würze gewinnen konnte: Der Tigernose-Kühlergrill wirkt noch mehr herausgearbeitet, die in die Flanken reichenden Frontscheinwerfer strahlen unverhüllte Dynamik aus. Das frische Äußere korrespondiert mit dem Inneren, wie ein übersichtlich gestaltetes Instrumentarium und eine dem Fahrer zugeneigte Mittelkonsole samt dem 7-Zoll-Touchscreen belegen.

Was Anhängern dynamischen Fahrens entgegenkommen wird, ist die neue Ausrichtung der Lenkung. Das Übersetzungsverhältnis wird direkter ausgelegt (14,3 zu 1 anstelle von 16,5 zu 1). Stimmigerweise will Kia dem Picanto nicht nur die zwei bekannten 1,0- und 1,2-Liter-Benziner mit Multipoint-Einspritzung spendieren, sondern auch mit dem neuen Dreizylinder-Turbobenziner beehren, der 100 PS leistet und 172 Newtonmeter maximales Drehmoment stemmt. Während dieses Aggregat aber erst im vierten Quartal lieferbar sein wird, starten die anderen beiden in ca. sechs Wochen.