Von Beatrix Keckeis-Hiller

Faistenau – Einer der Jüngeren in der nach wie vor wachsenden Schar der Fahrzeuggattung Sports Utility Vehicles ist der VW Tiguan. Er hat sich jüngst neu verjüngt. Mit seinem Eintritt in die zweite Modellgeneration im Vorjahr hat er nicht nur an technischer Reife, sondern auch an optischer Jugendlichkeit gewonnen. Damit hat er seinen Einstand im Sommer 2016 absolviert. Jetzt durchfährt er seinen ersten Winter. Der ist in weiten Teilen Österreichs spät, aber doch eingetroffen, auch wenn er sich – wie Mitte Februar im Salzburger Land – fast schon wieder zu verabschieden scheint. Dennoch ist im Winterfahr-Trainingszentrum Faistenau noch ausreichend Eis vorhanden, um den Tiguan ausgiebig aufs Glatte schicken zu können. Das tut die Volkswagenkozern-Unterabteilung „Driving Experience“ (veranstaltet Sicherheits- und Perfektionstrainings sowie Abenteuertouren rund um die Welt) dort grundsätzlich Jahr für Jahr mit Allrad-getriebenen Wolfsburgern – seien es sportlich angelegte Typen wie der Golf R, seien es Offroader wie der Touareg oder solche, die zumindest einen einschlägigen Abenteurer-Nimbus haben. Wie eben der Tiguan.

Für den lautete die Aufgabenstellung weniger das Durchwaten tiefer Schneefelder oder das Erklimmen felsiger Pfade, sondern das Beweisen von Spurtreue und Lenkwilligkeit auf glattem Untergrund. Und ebenso dem Aufräumen mit dem Gerücht, dass Allradler mit Frontantriebshintergrund das Zeug zum Driften nicht hätten.

Dafür hatten die Experience-Leute die Motorisierungsvariante 2.0 TSI mit 220 PS, gekoppelt an ein siebengängiges Doppelkupplungsgetriebe mitgebracht, ausgerüstet mit teilabschaltbarem ESC und adaptivem Fahrwerk (mit Normal-, Schnee-, Sand-, Fels- und Individualmodus).

Auf der Tagesordnung stand, neben einer Einführung in Fahrzeugtechnik und Fahrdynamik-Grundregeln, das Kennenlernen der Assistenzsysteme: Auf einer Steigungs- und Gefällestrecke zum Beispiel konnte die Kriechfähigkeit der Bergabfahrhilfe im Vor- und im Rückwärtsgang ausprobiert werden. Nachdem allseits festgestellt wurde, dass der Wolfsburger bei gefühlvoller Behandlung auf schneeig-glatten Steigungen sowie Gefällen nicht aufsteckt, durfte er fürs Erste zwischen roten und blauen Verkehrshütchen das Slalomfahren vorexerzieren. Das kann er überzeugend gut, ein Leichtgewicht ist er ja – bauartgemäß – nicht, doch ein gut kalibriertes. Weshalb auch drift-technisch weniger Begabten die ersten Kreisel-Übungen nach ein paar Anläufen recht gut gelingen, vor allem solange genügend Auslauf- und Eindrehraum vorhanden ist.

Die Spreu vom Weizen beginnt sich allerdings dann zu trennen, wenn es über die Handlingkurse geht. Die waren gewürzt mit Schlaglöchern – die sich mit zunehmender Sonneneinstrahlung vermehrten – und begrenzt durch betonharte Schneewände. Das erhöhte die Challenge, elegant über den gefrorenen Kurs zu tanzen, eröffnete dafür vertiefte Einblicke in die Zusammenhänge zwischen sensibler Handhabung des Lenkrads und gefühlvollem Umgang mit dem Gaspedal als Grundvoraussetzung für Fahrpräzision auch bei schmierig schwierigen Bedingungen.

Fazit nach einigen gelungenen Drifts und viel häufiger gelungenem Wiedereinfangen (wenn der Winkel nicht so ganz gestimmt hat): Der Tiguan verzeiht viel und ist alles andere als ein unwilliger Geselle für eisig-sportlichen Drift-Spaß.