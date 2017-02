Ramsau b. B. – Schon die Standardversion ist alles andere als fad: Der RS 6 Avant von Audi lässt sich von einem 560 PS starken Vierliter-Turbobenziner in 3,9 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen. 700 Newtonmeter Drehmoment, die schon ab 1750 Umdrehungen/Minute die Kurbelwelle belasten, verleihen dem Langheck die respekteinflößende Längsdynamik. Doch gibt es augenscheinlich Kunden, die mit dem Gebotenen nicht ausreichend zufrieden sind. Und ganz offensichtlich hat Audi ein paar Ingenieure, die in der Lage sind, aus dem Ottomotor noch etwas mehr Leistungswillen herauszukitzeln.

So ergeben sich die idealen Rahmenbedingungen für eine „Performance“-Variante des 4,98 Meter langen RS 6 Avant. Diese darf sich mit 750 Newtonmetern Drehmomentspitze im Overboost-Modus (ab 2500 Umdrehungen/Minute) brüsten, außerdem mit einem Plus von 45 PS und einem neuen Standardsprintwert im Ausmaß von 3,7 Sekunden. Die zwei Zehntelsekunden Gewinn schlagen sich in einem Mehrpreis in der Höhe von 8540 Euro nieder. Damit würde der Performance-RS-6 ab 155.390 Euro einen Kauf ermöglichen. Aber damit muss man sich auch noch nicht zufriedengeben, wie die Mehrausstattung des RS-6-Testwagens offenlegt. Hier finden wir ein Head-up-Display (2085,93 Euro extra), ein Panoramaglasdach (2310,84 Euro), eine Rückfahrkamera (671,79 Euro), ein Komfortpaket (2085,93 Euro) und vor allem das Dynamikpaket (6706,14 Euro).

Mit der zuletzt genannten Option verteuert sich der Performance zwar auf insgesamt 178.038,35 Euro, dafür wird aber noch pflegeleichter: Dynamiklenkung, Sportdifferenzial, adaptives Sportfahrwerk, Matrix-LED-Scheinwerfer und Höchstgeschwindigkeit bei 280 km/h (mit Dynamikpaket plus, immerhin 18.630,78 Euro teuer, gäbe es die Freischaltung auf 305 km/h und Keramikbremsen).

Mit den zusätzlichen technischen Einbauten sowie dem hauseigenen Quattro-Allradantrieb strahlt der RS 6 Avant auf der Geraden und in den Kurven supersportwagengerechte Traktionssicherheit aus, das zuvor erwähnte Aggregat verleiht dem Zweitonner eine ungeahnte Leichtigkeit. Bei aller Finesse vergessen wir aber nicht, dass das fahrbare „Dynamikpaket“ tatsächlich in der Lage ist, als Paketdienstleister zu arbeiten: dank des Kofferraumvolumens, das von 565 bis 1680 Liter reicht. (hösch)