Innsbruck – Als Audi 1996 mit dem A3 in die Kompaktklasse vorfuhr, schaffte es das Modell früh, sich vom Technikspender VW Golf abzusetzen. Sportliche Gene nannte der Ingolstädter von Anfang an sein Eigen, heute spielt der A3 in der Liga der Premium-Kompakten – und geht in diesem Kreis nicht selten als Fachmagazin-Testsieger hervor. Die 2012 präsentierte dritte Generation gilt nun als Muster der Audi-Philosophie. Nicht mehr so straff wie das Vorgängermodell, gilt der heutige A3 als Beispiel gehobener Ausgewogenheit und unerschütterlicher Qualität. Da oben in der Premiumwelt die Luft aber dünn ist, war es Zeit für eine Frischzellenkur.

Typisch für Audi: Man sieht von der Überarbeitung nichts. Zwar wirkt Audis Single-Frame-Grill nun noch profilierter und funkeln serienmäßig Xenon-Scheinwerfer, die Karosserie wurde aber kaum angerührt. Ein Audi-Trumpf. Die Kunden der Marke lieben diese optische Kontinuität.

Ein Zweiliter-Diesel mit Quattro-Antrieb und Sport-Paket ließ im TT-Test die Überarbeitung aber freudvoll erfahren. Noch bevor das 150-PS-Aggregat anspringt, fällt erst einmal das 12,3 Zoll große Kombiinstrument auf (562 Euro netto). Hier spielt der A3 in der Oberklasse. Die Darstellung aller Fahrzeuginformationen und vor allem der Navigation (Option) ist schlichtweg brillant und bietet verschiedenste Möglichkeiten. Dazu fährt elegant ein Bildschirm aus der Mitte des Armaturenbretts aus. Klasse!

Richtig Klasse hat auch das gesamte Interieur. Die Qualität im Detail ist auch bei Autos der 80.000-Euro-Klasse kaum besser. Tolle Haptik und Optik paaren sich mit fein einrastenden Schaltern und guter Ergonomie. Dazu entsprechen auch Sitze und Sitzposition des Kompakten der Mittelklasse. Das macht den A3 natürlich zu einem souveränen Reisewagen.

Vielmehr beweist der Audi aber schon auf den ersten Metern, dass Perfektion enormen Fahrspaß bringen kann. So gibt sich das Fahrwerk als nahezu idealer Kompromiss aus noch angenehmer Straffheit und einer Fahrpräzision, die ihresgleichen sucht. Ausgestattet mit einem 17-Zoll-Fahrwerk lenkt der A3 millimetergenau ein. Weder Wankbewegungen noch Lastwechsel stören die saubere Linie. Dazu ergänzen die fein ansprechende Lenkung, das knackige Sechsganggetriebe und kräftige Bremsen das Paket eines begeisternd fahraktiven Wagens.

Der Quattro-Antrieb treibt diese Art von Straßenlage weiter nach oben. Ob schnelle Autobahnetappe oder Bergstraße: Das Fahrwerk scheint auf trockener und nasser Straße immer noch Reserven zu haben. Das kann auch der 150-PS-Diesel nicht gefährden. Der beißt zwar mit 340 Newtonmetern regelrecht zu (8,2 Sek. auf 100 km/h), zeigt aber auch auf, dass diese Allrad-Kombination eben auch bis zu 310 PS verträgt. Mit seiner Laufkultur und rund sechs Litern Verbrauch zeigt das Aggregat zudem, warum der Diesel noch sehr lange nicht zum alten Eisen zählt. Quasi im Leerlauf dirigiert „adaptive cruise control“ (917 Euro netto) durch den Stau – schaltet eine Automatik, sogar mit selbstständigem Stop&Go. 24.460 Euro kostet der A3-Einstieg, unser Testwagen exakt 10.000 Euro mehr. (fell)