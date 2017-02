Innsbruck – Zuletzt haben sich die Hersteller gegenseitig überboten beim Ausrufen höherer Reichweiten von Elektrofahrzeugen. Einige fahren erst in naher Zukunft, andere sind bereits jetzt bestell- und lieferbar. Reagiert hat BMW beim bestehenden i3-Angebot. Dem Kleinwagen spendieren die Münchner auf Anfrage einen leistungsstärkeren Akku, anstelle von 60 Amperestunden sind dann 94 Amperestunden Kapazität im Angebot – in Kilowattstunden gerechnet erhöht sich die Energiekapazität von 21,6 auf 33,2. Damit kann BMW mit bis zu 300 Kilometern Brutto­reichweite werben. Mit gelebter Realität hat dies jedoch wenig zu tun. Selbst BMW ist sich dessen bewusst und spricht gelegentlich von tatsächlichen 190 Kilometern Reichweite. Selbst diese Zahl ist relativ, wie wir beim Test bemerkten. Mehr als 150 bis 160 Kilometer entlockten wir der Anzeige nicht, zu herausfordernd waren offenbar die Topographie Tirols und die regionale Wetterküche. Denn Kälte, das ist kein Geheimnis, macht dem Akku zu schaffen, zumal der Innenraum während der Fahrt auf eine angenehme Temperatur gebracht werden will. Der Winter konnte aber dem erhabenen, loungeartigen Ambiente ebenso wenig anhaben wie der dynamischen Ausrichtung des i3. Der heckgetriebene Stadtwagen erfreut sich dank 170 PS und 250 Newtonmetern Drehmomentmaximum (ab Leerlaufdrehzahl) höchst sportlicher Fahrleistungen. In 7,3 Sekunden bewegt sich das Modell von null auf 100 km/h, mehr als 150 km/h sind nicht drin. Fürs heimische Gefilde genügt dies, zumal der IG-L-100er überschießenden Fahrambitionen eine Abfuhr erteilt.

Eine Abfuhr wird sich der i3 bei jenen einholen, die sich von dem Fahrzeug Langstreckentauglichkeit erwarten – damit kann auch die 94-Ah-Variante nicht aufwarten. Wer sich aber auf die Mobilität im Regionalen beschränkt, wird den tatsächlichen Reichweitenzuwachs zustimmend zur Kenntnis nehmen, dabei prüfend, ob ihm das 47.562 Euro (Testwagen, Basispreis der 94-Ah-Version: 36.900 Euro) wert ist. (hösch)