Schönwies – Wie Downsizing auch funktionieren kann, zeigt BMW: Die Luxuslimousine 750d xDrive ließe eigentlich vermuten, dass zumindest ein Achtzylinder-Selbstzünder mit einem Hubraum in V-Anordnung jenseits der Vier-Liter-Marke im Motorraum seinen Platz gefunden hat und seine Dienste anbietet. In der neuesten Version ist davon aber nichts zu sehen. Stattdessen verbrennt ein Dreiliter-Aggregat, ausgeführt in Reihenbauweise, mit sechs Zylindern den öligen Kraftstoff im 750d xDrive. Dank einiger technischer Hilfen ist es ihm nicht nur möglich, 400 Pferdestärken auf die Straße zu bringen, sondern auch ab 1000 Umdrehungen/Minute 450 Newtonmeter Drehmoment bereitzustellen. Dabei wollten es die Ingenieure aber nicht belassen: Bei der Verdoppelung der Touren, also bei 2000, liegen 760 Newtonmeter Drehmomentmaximum an. Dem Triebwerk zugute kommt dabei die Verwendung von vier Turboladern – zwei davon sind auf Hochdruck ausgelegt und mit variabler Turbinengeometrie versehen, zwei arbeiten mit niedrigerem Druck, sprechen dafür schneller an. Je nach Last und Touren arbeiten die Lader in unterschiedlicher Weise, über eine Abgasrückführung verfügen alle. Im Ergebnis vermeidet der 750d xDrive ein spürbares Turboloch, beherrscht eine überzeugende Laufkultur und überzeugt mit einer homogenen Leistungsentfaltung: Nur 4,6 Sekunden benötigt die Edellimousine für die elegant ausgeführte Beschleunigung von null auf 100 km/h. Respektabler Nebeneffekt: Beim Testverbrauch blieben wir trotz der dynamischen Ausrichtung des Ölbrenners und des Eigengewichts von zwei Tonnen unter acht Litern je 100 Kilometer.

Auch wenn der neukonstruierte Reihensechser das technische Highlight im 750d xDrive darstellt – es gibt eine Vielzahl von erwähnenswerten Fahrerassistenz- und Komfortsystemen, die den Testwagenpreis von 162.667 Euro rechtfertigen. Großzügiges Raum- und Multimediaangebot, feinstes Leder, hochwertige Anzeigen und viele Sicherheitselemente sind im Wagen anzutreffen; dazu kommt, dass der Allradler dank direkt-präziser Lenkung und austariertem Fahrwerk genussvoll zu bewegen ist. Einzig störend war das nicht immer reibungslose Zusammenspiel des Smartphones mit dem Infotainmentsystem von BMW – was sich wohl mit einem Software-Update beheben ließe. (hösch)