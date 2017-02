Von Markus Höscheler

Berwang – Die X-Revolte von Opel hat im Vorjahr mit dem Mokka ihren Anfang genommen: Die Rüsselsheimer entschieden sich, im Gefolge des Facelifts des subkompakten SUVs den Namen Mokka mit dem Zusatz X zu verwenden. Damit wollen die Opelaner ab sofort ihr SUV-Angebot markieren, um für Konsumenten und Wettbewerber ein Signal zu setzen. Der Mokka X allerdings hätte dies gar nicht nötig gehabt, denn das Modell verkaufte sich in den vergangenen Jahren hervorragend: Bis zum Facelift griffen 600.000 Kunden zu. Sie ließen sich überzeugen von den kompakten Ausmaßen – Länge: 4,28 Meter –, von der hohen Sitzposition und dem angenehmen Fahrwerk.

Gleichwohl gab es Handlungsbedarf: Die Entwicklung bei den Lichtsystemen und bei Multimedia ist rasant, hier mussten die Deutschen adaptieren. Wobei gerade bei der Beleuchtung Opel zu den Trendsettern zählt. Die schon in mehreren Baureihen eingesetzten AFL-LED-Scheinwerfer machen auch den Mokka X attraktiver, zumal sie neun unterschiedliche Lichtfunktionen beherrschen. Das System ist allerdings aufpreispflichtig, in unserem Fall sind dafür mindestens 961,54 Euro netto zu hinterlegen oder gleich als Bestandteil des Premium-Pakets (1384,61 Euro netto) zu bestellen. Dieses enthält auch noch das Radio-Navi-900-IntelliLink-System und ein Winterpaket mit Sitzheizung und beheizbarem Lederlenkrad.

Ein weiteres empfehlenswertes Paket widmet sich dem Opel Eye: Damit gemeint ist die zweite Generation der Frontkamera, die mit dem Spurassistenten, dem Verkehrsschildassistenten und dem Abstandswarner (inklusive Frontkollisionswarner) zusammenarbeitet. Die 584,62 Euro netto sind gut investiert in das erhöhte Sicherheitsgefühl. Ansonsten hat der Mokka X bestehende Stärken behalten oder ausgebaut: Die hohe Sitzposition dürfte weiterhin als Kaufargument herhalten, das Fahrwerk bügelt zahlreiche Unebenheiten aus, die leichtgängige Lenkung verzichtet auf unangenehme Überraschungen, die Anzeige besticht mit Übersichtlichkeit – und der Touchscreen befreit von der zuvor bei Opel oft anzutreffenden Tastenvielfalt.

Besonderen Eindruck schindete der 136 PS starke 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel, der mit hoher Laufkultur und raschem Ansprechen den 1,5-Tonner souverän in die Gänge bringt. Dabei lässt sich der Sechsgang-Handschalter unkompliziert bedienen. Etwas anders ist die Menüführung des Bordcomputers, die wirkt nach wie vor umständlich mit dem Drehelement am Blinkerhebel hinter dem Lenkrad. Dafür stimmt der erzielte Durchschnittsverbrauch von 5,6 Litern je 100 Kilometer milde – trotz des traktionssicheren Allradgewichts. Den Mokka X bietet Opel ab 19.590 Euro an, als Diesel-Allradler ab 25.890 Euro in der Edition-Ausstattung. Innovation kostet ab 27.590 Euro.