Von Markus Höscheler

Kaltenbach – Um eines sogleich zu Beginn festzuhalten: Wir fahren gerne Auto, und wir fahren gerne Toyota. Aber ein zweites hat sich eben auch eingebrannt: Die Modelle sind durch die Bank zwar zuverlässig, berechenbar und langstreckentauglich – aber beim Design eher zurückhaltend, bei der Materialienauswahl eher karg und bei der Fahrfreude eher keine Offenbarung. Die emotionale Armut ließe sich mit der Farbe Grau ganz trefflich beschreiben – und ausgerechnet den Tabubrecher schicken die Asiaten eben (teilweise) in dieser Farbauswahl.

Der Fairness halber ist aber zuzugestehen, dass Toyota zuletzt bereits zweimal gegen das Image gegengesteuert hat. Im einen Fall war es das Sportcoup­é GT86, im anderen Fall der Prius der vierten Generation. Der Erste versprach Fahrspaß, der Zweite eine neue technische Plattform. Interessanterweise vereint sich beides im C-HR. Der Coupé-High Rider hat eine scharf geschnittene Dachlinie und nutzt die TNGA-­Basis (Toyota New Global Architecture). Der C-HR kann einerseits mit massiv ausgestellten Radhäusern, Akzente setzenden Seitenschwellern, schlanken Frontleuchten und im Türrahmen versteckten Türgriffen vorpreschen. Andererseits lässt er sich dank des zeitgemäß erscheinenden TNGA-Unterbaus fahrdynamisch optimieren. Schon der Prius der vierten Generation hat gegenüber seinen Vorgängern in puncto Fahrwerk und Lenkung einen großen Fortschritt, im Bereich CVT (stufenlose Automatik) zumindest einen kleinen Fortschritt gemacht. Vor dessen berüchtigtem Aufheulen fürchteten wir uns zugegebenermaßen auch beim C-HR-Testwagen, denn der Importeur lieferte ihn uns in dieser Konfiguration inklusive 1,2-Liter-Vierzylinder-Benziner und Allrad.

Die Furcht war umsonst.

Die Kombination aus kleinem Benziner, CVT und Allrad ist geglückt, die Art und Weise der Kraftübertragung vermeidet synthetische Eindrücke, stattdessen dürfen wir weitgehende Harmonie bestätigen. Was nicht minder erstaunlich war: Die angebotenen 116 PS und das ab 1500 Umdrehungen/Minute anliegende maximale Drehmoment von 185 Newtonmetern reichten mehr als aus, um den 4,36 Meter langen 1,5-Tonner in Schwung zu bringen und zu halten. Der Sprint von null auf 100 km/h in 11,4 Sekunden macht den C-HR keineswegs zu einer Rennsemmel, aber zu einem Alltagsbegleiter, der schnell genug das Autobahntempo erreicht und bei steilen Bergstraßen nicht einknicken muss. Den Knicks verdient sich der C-HR im Übrigen in mehrfacher Hinsicht: Design und Fahr­weise verschaffen den nötigen Respekt, der Innenraum erwirbt rasch Sympathien, denn die verwendeten Materialien und ihr­e Zusammensetzung können sich sehen lassen. Das großzügig ausgefallene, aus der Mittelkonsole herausragende Display unterstützt mit gestochen scharfer Darstellung den positiven Gesamteindruck. Fast schon verspielt, eher unüblich für Toyota, ist der digital gehaltene Bordcomputer (4,2-Zoll-Screen), der unter anderem Auskunft über die Kraftverteilung des traktionsfreundlichen Allradantriebs gibt. Auch die gewählte Zweifarblackierung (Bi-tone mit schwarzem Dach) zeugt vom neu entdeckten Spieltrieb der Japaner.

Auf ein paar praktische Sachen hat Toyota beim C-HR glücklicherweise nicht vergessen: Der Kofferraum ist mit netto 377 Litern brauchbar, die hinteren Sitzplätze (außen) eignen sich trotz anfänglicher Skepsis für normalgroße Erwachsene, auch wenn das Ein- und Aussteigen mit etwas Konzentration verbunden ist.

Der Beachtung würdig finden wir ferner die Preisliste, die mit fairen 22.200 Euro beginnt. Dass der Testwagen, der sich 6,9 Liter Treibstoff je 100 Kilometer genehmigt, mit 34.861 Euro veranschlagt ist, liegt neben anderen an der üppigen Serienausstattung des „C-ult“-Niveaus und einigen Sonderwünschen (LED-Scheinwerfer, Toter-Winkel-Warner, Soundpaket mit neun Lautsprechern, Navigationssystem). Hiermit glückt die Flucht aus dem Gräulichen erst recht.