Von Lukas Letzner

Polling – Als Limousine kennen wir den Kia Optima ja schon länger, doch eine Kombi-Version war bis dato nicht in Sicht. Jetzt hat das Warten aber ein Ende, denn mit dem letzten Update rollt der Kia Optima auch in der geräumigen SW-Variante in die Schauräume der Händler. Wir durften kürzlich der äußerst potenten GT-Version des koreanischen Lademeisters unter die Haube und hinter die Heckklappe schauen.

Als wir den Optima SW das erste Mal zu Gesicht bekamen, waren wir richtig überrascht: Würde nicht das bekannte Kia-Emblem den Kühler zieren, könnte man glauben, dass da ein deutscher Premium-Kombi vor einem steht. Das Design des Lademeisters wird von scharf gezeichneten Linien und glatten, geschmeidigen Formen geprägt. Während die Front gegenüber der Limousine unverändert ist, geben die kraftvolle, ansteigende Schulterlinie, die sanft abfallende Dachlinie und die dynamischen Konturen der Kabine diesem Sportkombi seine charakteristische Karosserieform.

Hinter ihr verbirgt sich auch ordentlich Platz: 552 Liter schluckt der Kombi standardmäßig (43 Liter mehr als die Limousine). Um das Beladen zu erleichtern, verfügt unser Optima GT über eine sensorgesteuerte Heckklappe, die sich automatisch öffnet, sobald der Schlüssel geortet wird. Durch die dreigeteilte Rücksitzlehne lässt sich das Volumen flexibel auf bis zu 1686 Liter erweitern. Die Gepäckraumabdeckung wird in diesem Fall in einem speziellen Ablagefach im Boden verstaut.

Wer seine Güter besonders schnell ans Ziel bringen muss, sollte zu der von uns getesteten GT-Version greifen. Der neu entwickelte Zweiliter-Turbobenziner mit Direkteinspritzung wurde vollständig aus Aluminium gefertigt, leistet 245 PS bei 6000/min und gibt ein maximales Drehmoment von 353 Nm (1350–4000 U/min) an die serienmäßige Sechsgang-Automatik ab. Variable Ventilsteuerzeiten, 200 bar Einspritzdruck sowie lasergebohrte Einspritzdüsen helfen bei der Optimierung von Leistung und Verbrauch mit. So katapultiert sich der Optima Kombi in nur 7,6 Sekunden auf Tempo 100. Trotz der überzeugenden Fahrleistungen hält sich der Koreaner an der Zapfsäule zurück. In den 14 Testtagen verbrauchten wir im Schnitt 8,8 Liter.

Überzeugen kann der Optima auch im Innenraum. Die Armaturen sind übersichtlich und klar gezeichnet, Materialauswahl und Verarbeitung sind top. Es finden sich allerhand Ablagen und als 190 Zentimeter großer Passagier sitzt man selbst in der hinteren Reihe äußerst bequem.

Wer den koreanischen Edelkombi in seine Garage rollen will, der sollte mindestens 51.790 Euro auf dem Konto haben.