Längenfeld – Wie stolz war Audi im vorvergangenen Jahr darauf, dass die zweite Generation des riesigen Q7 ordentlich abgespeckt hat. Eine neue Plattform machte die Einsparung von mehreren hundert Kilogramm möglich – davon werden die nächsten Generationen der Verwandtschaft (Porsche Cayenne und VW Touareg) in diesem Jahr zehren. Und was machen die Ingolstädter? Die machten in einem Fall den Q7 wieder fett. Genauer gesagt den Q7 e-tron. Den versorgten sie nicht nur mit einem Standard-V6-Turbodiesel, drei Litern Hubraum fassend, sondern auch mit einem Elektromotor und einem größeren Lithium-Ionen-Akku, der 17,3 Kilowattstunden Kapazität fasst. Ein solcher Energiespeicher würde einem kleineren Stadtwagen allein reichen, er brauchte keinen Selbstzünder als Reichweitenverlängerer. Beim Q7 e-tron sieht das anders aus, hier handelt es sich um ein 2,5 Tonnen schweres Modell mit dem Anspruch auf Langstreckentauglichkeit. Damit wiegt der e-tron eine halbe Tonne mehr als der Standard-Q7 mit Dreiliter-Benziner. Was jener aber nicht kann: rein elektrisch mehrere Dutzend Kilometer fahren. Genau dies lässt sich mit Audis großem Plug-in-Hybrid bewältigen, sicher kein Schaden in einer Zeit, in der immer mehr Großstädte daran denken, Autos mit reinen Verbrennungsmotoren einen Riegel vorzuschieben.

Das E-Modul hat einerseits den Vorteil, auf gewissen Streckenabschnitten emissionsfrei fahren zu können. Andererseits unterstützt es den ohnehin kräftigen Diesel beim Beschleunigen: Das Systemdrehmoment beträgt 700 Newtonmeter, die Gesamtleistung 373 PS. Derart bestückt kann der allradbetriebene 2,5-Tonner mächtig anschieben, benötigt für den Sprint von null auf 100 km/h kaum mehr als sechs Sekunden. Das sind beinahe Sportwagenwerte, die den Verbrauch von durchschnittlich 7,0 Litern im Test rechtfertigen. Schwerer wiegt der Testwagenpreis: 116.695,20 Euro. (hösch)