Von Lukas Letzner

Innsbruck – Wenn man hierzulande über Oberklasse-Limousinen redet, dann meint man meist die Flaggschiffe von BMW, Mercedes und Audi. Doch gut neun Jahre nach dem S80 rollen nun die Schweden ihr neues Flaggschiff – den Volvo S90 – in die Ausstellungsräume der Händler und blasen somit zum Angriff auf das elitäre Segment. Wir haben den schicken Skandinavier zum Test geladen und überprüft, was der Luxus-Schwede so kann.

Als wir unseren Schweden das erste Mal entern, werden wir von beleuchteten Einstiegsleisten, ordentlichem Gestühl, Nappaleder und Holzdekor in Empfang genommen. Mit einem satten Schnapper schließt sich die Fahrertüre und dann ist es leise. Eines ist jetzt schon klar: In puncto Ambiente steht der Schwede seiner Konkurrenz um nichts nach. Die Armaturen sind schön gezeichnet, übersichtlich und die Bedienung – übrigens mittels zentral sitzendem Touchscreen – fällt genauso leicht wie bei der deutschen Konkurrenz. Man fühlt sich auf Anhieb wohl, findet sofort die ideale Ablage für Telefon, Geldtasche und was man sonst noch so zu verstauen hat. Das Kofferraumvolumen ist mit 500 Litern Fassungsvermögen ebenfalls großzügi­g bemessen und sollte für den Familienurlaub ausreichen.

Mit einem Dreh am Startknopf erwecken wir den bekannten Vierzylinder-Diesel zum Leben. Wie im XC90 verrichtet er auch im S90 sein Tagwerk bravourös. Immerhin presst der Selbstzünder 235 PS aus seinen vier Brennkammern und schickt sein maximales Drehmoment von 480 Nm serienmäßig an alle vier Räder. Gerade sieben Sekunden braucht der Luxus-Schwede für den Standardsprint. Besonders im niedrigen Tourenbereich agiert der Diesel sehr souverän, sorgt für Durchzug in jeder Lebenslage. Das gelingt mittels „PowerPulse“-Technik, bei der zuvor gespeicherter Luftdruck den Turbolader auch bei niedrigsten Drehzahlen in Schwung bringt. Die serienmäßige Acht-Gang-Automatik erledigt den Rest.

Hinzu kommt ein perfekt abgestimmtes Fahrwerk. Es ist komfortabel genug, um jede Bodenunebenheit vom Fahrer fernzuhalten, und doch straff genug, um sich bei der Jagd nach Kurven keine Blöße zu geben. Lediglich die leichtgängige Lenkung lässt ein wenig an Rückmeldung vermissen. Doch das ist Jammern auf sehr hohem Niveau.

Wer das rechte Pedal allerdings sehr beherzt in das Bodenblech massiert, wird merken, dass der Schwede sehr durstig sein kann. Verbräuche um die 9,5 Liter sind dann keine Seltenheit. Wer aber auf den gebotenen Fahrspaß verzichtet, der wird im Durchschnitt bei 6,6 Litern liegen (Werksangabe: 4,8 Liter). Für eine knapp fünf Meter lange und doch zwei Tonnen schwere Limousine dennoch ein guter Wert.

Zu haben ist der Luxus-Schwede bereits ab 40.600 Euro. Unser S90 D5 Inscription brachte es dann schon auf stolze 63.900 Euro. Allerdings blieben in puncto Ausstattung wirk- lich keine Wünsche mehr offen.