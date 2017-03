Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Der Fiat 500 darf in seiner Neuauflage schon jetzt als das erfolgreichste Retro-Modell aller Zeiten bezeichnet werden. Die jüngst erfolgte grundlegende Überarbeitung sorgt dafür, dass der Verkaufserfolg auch weiter anhält.

Fiat ist mit seinem „Cinquecento“ ein Kunststück gelungen. Das kultige Modell hat in die sonst oft etwas triste Kleinstwagenklasse nämlich so etwas wie Lifestyle und ein­e gehörige Portion Lebensfreude gebracht. Das liegt in den Genen des kleinen Fiat: Einmaliges Design innen und außen, nette Materialien, der hoch gesetzte Schaltknüppel, ein kurzer Radstand und das knackige Fahrwerk zaubern im Alltag eben ein Lächeln ins Gesicht.

Auf die Spitze getrieben haben die Italiener diese Auslegung nun mit dem sportlichen „S“-Modell samt der TwinAir-Spitzenmotorisierung mit 105 PS.

Schon außen macht dieser Cinquecento mit seiner sportlichen Front, Schwellern, Heckspoiler und Sportfelgen viel her. Unser TT-Testwagen in Italia Blau wirkte jedenfalls wie ein schick geschnittener Trainingsanzug und zog die Blicke auf sich. Noch mehr klopft das Herz jedoch beim Fahren.

So gleicht der TwinAir-Turbo-­Zweizylinder einer lustvollen Drehorgel, die den kleinen Fiat mit 105 Pferden und 145 Newtonmetern mächtig anschiebt. Das fröhlich klingende Unikat im Fahrzeugmotorenbau macht zusammen mit dem hoch positionierten Schalthebel richtig Spaß. Das geringe Gewicht des Aggregats sorgt zudem dafür, dass der Cinquecento nicht frontlastig wirkt, sondern in Form eines Gokarts um die Ecken flitzt.

Auch innen ist der „S“ richtig schön gemacht. Mit viel Liebe zum Detail wurden die Farben passend zur Außenfarbe abgestimmt.

Das Sportlenkrad und das Armaturenbrett sind ein Augenschmaus. Richtig was zu hören gibt es hingegen aus dem BeatsAudio-System mit irrwitzigen 440 Watt. Es ist für 488 Euro Teil der wirklich gelungenen Multimedia-Einheit, die seit der Überarbeitung des 500 hoch am Armaturenbrett thront. Das perfekt funktionierende Audio- und Telefoniegerät holt den Retro-Sonnenschein direkt in die Neuzeit. Apropos Sonnenschein: Genießern sei noch ein ganz spezielles Extra ans Herz gelegt – nämlich das elektrische Skydome-Panorama­dach für 870 Euro.

Schön, dass der automobile Spaß auch für jedermann erreichbar ist. So ist der langjährige Kleinstwagenliebling der Österreicher schon ab 12.950 Euro erhältlich. Und zurzeit bei FCA-Bank-Finanzierung sogar schon um 10.790 Euro – bereits inklusive Klimaanlag­e, USB-Radio und vier Jahre Garantie (bis 31. März). Der sportliche Feschak „S“ beginnt mit 69 PS bei 15.650 Euro. 105 Pferdchen verlangen nach 17.700 Euro. Viel Spaß!