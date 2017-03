Von Stefan Pabeschitz

Cádiz – Die Schattenseite der Medaille vom nachhaltigen Design, die sich Audi so gerne umhängt, ist der reduzierte Aufmerksamkeitswert. Beim Nischenmodell A5 Cabrio paart sich dann die relative Seltenheit auf der Straße mit dem, na nennen wir es höflich: optischen Gleichklang. Ganze 17 Stück des schicken Oben-ohne-Viersitzers fanden im vergangenen Jahr einen Käufer – Audi mag vieles sein, aber als Cabriomarke sind die Ingolstädter definitiv noch nicht in das Schwarmwissen des Marktes eingesickert.

Was der neue A5 mit Stoffdach nun zu ändern gedenkt. Äußerlich hat er das Zeug dazu: Eine kräftig gespannte Linie mündet in einem schärfer konturiertem Heck und – für Audi geradezu eine Revolutio­n – die ewige Bügelfalte an der Flanke hat über den ausgestellten Kotflügeln einen sanften Schwung bekommen. Das in vier Farben erhältliche Stoffdach ist nun serienmäßig als geräuschdämmendes Akustikverdeck ausgeführt. Neu ist, dass die Stoffhaube jetzt mit One-Touch-Funktion elektrisch öffnet und schließt, anstatt dafür, wie früher, das Dauerdrücken des Schalters zu verlangen – weil das Verdeck im Fahrbetrieb bis 50 km/h betätigt werden kann, bleiben so immer beide Hände am Lenkrad.

Drinnen herrscht die sportlich-elegante Kühle, die sich die Marke eben zu Eigen gemacht hat: Leder, Alu und Kunststoff auf höchstem Verarbeitungsniveau, hier verbunden mit tiefer Sitzposition und perfekter Cockpit-Ergonomie. Dazu eine Optionenliste von epischem Umfang, deren Preislimit bei mutigem Ankreuzen scheinbar ebenfalls nach oben offen ist. Der Basistarif von 56.890 Euro für den 2,0 TFSI samt Quattro-Antrieb und Doppelkupplungs-Automatik S-Tronic schwillt gehörig an, wenn feines Leder, das virtuelle Digitalcockpit, ein Navigationssystem, die Sitzheizung oder auch nur ein automatisch abblendender Innenspiegel mit an Bord sein sollen. Sogar die besseren, weil diebstahlhemmenden Radbolzen kosten 32 Euro extra.

In Sachen Karosseriesteifigkeit steht das A5 Cabrio der verlöteten Variante zumindest gefühlt in nichts nach. Selbst grobe Straßenunebenheiten oder auch kurze Schläg­e schluckt das Chassis anstandslos. Eine Qualität, die allerdings teuer erkauft wurde: Der offene A5 bringt es auf stattliche 1,8 Tonnen – sogar gleich große SUVs, allgemein die üblichen Verdächtigen in Sachen Gewichts-Protzerei, kommen inzwischen mit bis zu 200 Kilo weniger aus. Natürlich zieht Audi technisch alle Register: Motor, Fahrwerk und Allrad sind tadellos, sogar zweifellos die Spitze im Segment. Eventuell wäre aber doch ein bisschen weniger mehr gewesen – gerade bei einer von der Emotion lebenden Gattung wie dem Cabrio. Also etwas weniger extreme Perfektion und dafür etwas mehr instinktgetriebene Fahrfreude. Die 252 PS kommen mit dem Gewicht gerade ausreichend zurecht, selbst mit Dynamik-Modus, Sport-Stellung der Schaltung und dem Abdrehen aller elektronischen Spaßbremsen bleibt der A5 unerschütterlich solide, gönnt sich beim Einlenken in die Kurv­e kaum ein kurzes Andeuten von Untersteuern an der Vorderachse, bevor er stoisch durchzieht. Das Ganze sogar in bedenklichen Tempo­regionen – von denen aber nur der Tacho Zeugnis gibt, nicht das wichtigste Sinnesorgan beim Fahren, das Popometer. Auch die latente Windstille im Cockpit bei praktisch jeder Gangart ist verblüffend – oder doch irritierend? Der S5 legt noch einmal 102 PS drauf – eine zusätzliche Schärfe, die es, abgesehen vom Reiz der Zahl an sich, eigentlich in einem Cabrio gar nicht brauchen sollte. Eine sehr spezielle Angelegenheit sind nach wie vor Dieselmotoren in Cabrios. Es sei also erwähnt, dass Audi zum Marktstart im März zwei davon anbietet, zu 190 und 218 PS.