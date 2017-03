Von Lukas Letzner

Bach – Einem Auto wirklich in jeder Lebenslage auf den Zahn fühlen zu können, ist für einen Autotester immer etwas Besonderes. Genau das machen wir unter anderem mit dem Toyota Avensis Touring Sports gerade. Vor gut einem Jahr rollte der Kombi in unsere Garage und etablierte sich seither zum fixen Bestandteil der TT-Testwagenflotte. Das Resümee nach mehr als 20.000 Kilometern fällt durchwegs positiv aus. Egal ob man mit ihm den Alltag und den Weg ins Büro, Reisen zu entfernteren Destinationen oder Wochenendausflüge mit Kind und Kegel bewältigen will: Der Toyota Avensis ist zum Pferdestehlen.

Optisch füllt er problemlos die Lücke zwischen VW Passat und Co. Vor allem die schwungvoll gezeichnete Front mit den schmal auslaufenden Scheinwerfern gefällt uns nach über einem Jahr immer noch ausgezeichnet. Die nach hinten abfallende Dachlinie verleiht dem Avensis einen coupéhaften Look und lässt den doch 4,82 Meter langen Kombi richtig schneidig aussehen.

Wer aber nicht gerne alleine unterwegs ist, der achtet vor allem auf eines: das Platzangebot. Und davon hat der Avensis einiges im Programm. Schon bei aufrechter zweiten Reihe schluckt der japanische Lademeister 543 Liter Gepäck (1609 Liter bei umgeklappter Rückbank). In die Praxis übersetzt heißt das, dass man problemlos mit der ganzen Familie einen Skiausflug unternehmen kann. Dank einer Skidurchlade brauchen wir dazu nicht einmal die Rückbank umlegen und konnten trotz zweier montierter Kindersitze alles im Innenraum verstauen. Für Telefon, Sonnenbrille und Portmonee findet sich ebenso der geeignete Platz.

Sollte man doch einmal ein unbekanntes Ziel ins Visier nehmen, greift man gerne auf das bekannte Multimedia-Navi Toyota Touch 2 & Go zurück. Das System arbeitet äußerst zuverlässig und lässt sich über den acht Zoll großen Touch-Screen auch während der Fahrt entsprechend schnell und sicher Bedienen.

Wer oft und gerne mit Gepäck unterwegs ist, der achtet auch auf eine entsprechende Motorisierung. Der im steirischen BMW-Werk gefertigte 2-Liter-Diesel, der hinter der schicken Front unseres Kombis arbeitet, leistet immerhin 142 PS und stemmt bei Bedarf sein ordentliches Drehmoment von 320 Nm auf die Kurbelwelle. Dass er den Standardsprint in weniger als zehn Sekunden absolviert, ist im Alltag zwar weniger relevant, bestätigt allerdings, dass mehr als genug Kraft zur Verfügung steht. Vor allem im unteren Tourenbereich zieht der Selbstzünder ordentlich an und lässt sich daher extrem schaltfaul bewegen. Sollte es dann doch einmal schneller gehen müssen, stehen genug Reserven zur Verfügung. So sportlich der Vierzylinder sein kann, an der Zapfsäule hält er sich zurück: Der bisherige Schnitt von 6,2 Litern hat sich auch bei anderen Fahrern nicht geändert.

Zu haben ist unser Avensis Touring Sports übrigens um 42.971,72 Euro. Ausstattungsdetails wie BiLED-Scheinwerfer, Safety Sense mit Pre-Collision-System, Spurwechselwarner und Verkehrszeichen-Erkennung sind dann aber mit an Bord.