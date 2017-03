Von Markus Höscheler

Thaur – Eine außergewöhnliche Art, Auto zu fahren, verspricht Tesla mit dem Model X. Das 5,04 Meter lange Sport Utility Vehicle deutet dies schon mit seinem Auftritt an: Vorne sucht vergeblich, wer nach einem Kühlergrill Ausschau hält. Den braucht es auch nicht, denn hinter dem Tesla-Logo findet sich einzig und allein ein Teil des Kofferraums. Die Suche wird aber jäh unterbrochen, wenn wir die beiden Fondtüren öffnen. Die heben sich an und in die Höhe, ein gewaltiger Showeffekt ist garantiert. Im Regelfall braucht keiner Angst vor einem Blechschaden in Tiefgaragen zu haben, denn Sensoren warnen und stoppen den Mechanismus. Bei mehreren unserer Versuche hielt die Technik unseren destruktiven Versuchungen stand.

Und weiter geht es mit den Besonderheiten. Innen gibt es ausladend Kopf- und Bewegungsfreiheit, sechs Sitzplätze (Option) offeriert der Amerikaner, natürlich ausgeledert. Sogar die dritte Sitzreihe ist einigermaßen bekömmlich, trotz der Schrägheckausführung. Tesla bietet zwar nicht als einziger Autohersteller eine Panoramaglasscheibe an, aber kaum eine wirkt so wuchtig wie die des Model X. Model-S-Piloten ist der riesige Hochkant-Touchscreen mit 17- Zoll-Diagonale schon bekannt: Das Riesenteil dient als Schaltzentrale für die meisten Tesla-Funktionen, angefangen von der Klimaanlage, über das Türöffnen, Laden, die Sitzeinstellung bis zur Aktivierung von Fahrerassistenzsystemen. Nicht freigeschalten war leider der eifrig diskutierte Autopilot. Also hieß es: selbst fahren, selbst lenken, selbst beschleunigen und selbst bremsen.

Auch wenn bekannt ist, dass Elektrofahrzeuge im Allgemeinen vom Stand weg ein erstaunliches Tempo aufbauen können, so müssen wir den Hut davor ziehen, wie die beiden Elektromotoren den 2,4 Tonnen schweren Allradler dazu motivieren, innerhalb von fünf Sekunden von null auf 100 km/h stürmen zu lassen. Es ginge sogar noch schneller mit der P100D-Variante, die würde dem Datenblatt zufolge für diese Disziplin lediglich 3,1 Sekunden benötigen und damit Ferrari- und Lamborghini-Gegnern durchaus Respekt abnötigen.

Allzu lange könnte das Model X solche Eskapaden aber nicht durchhalten, schon gar nicht als 422 PS starke 90D-Variante. Ein zu stark gedrücktes Gaspedal führte auf lange Sicht zu einem raschen Entleeren des 90 Kilowattstunden fassenden Lithium-Ionen-Speicher – selbst bei einigermaßen gemäßigter Fahrweise büßten wir rund ein Drittel der angegebenen Bruttoreichweite ein. Das wird teilweise an der Topographie Tirols liegen, teilweise an den spätwinterlichen Fahrbedingungen, teilweise an Verbrauchern wie Klimaanlage und Multimedia.

Auch die eingebaute Luftfederung (eine weitere Option) ist ein kleiner Energiefresser, dafür kann der Fahrer mit ihr das Niveau des Model X bestimmen, folglich auch den Fahrkomfort auf der Autobahn oder im urbanen Gebiet. Dem Komfort zuträglich ist, als Ergänzung zum vorher beschriebenen Antrieb, außerdem das Geräuschniveau. Von den Triebwerken ist kaum etwas zu vernehmen, vielleicht ein leises elektrotypisches Sirren. Mehr Akustik macht sozusagen der Wind, denn trotz des hervorragenden cw-Wertes von 0,24 (Luftwiderstands-Beiwert) dringt zuordenbarer Schall nach innen, jedenfalls bei höheren Tempi.

Ins Auge fällt auch manche Unstimmigkeit für einen Luxuswagen, der wenigstens 114.200 Euro kostet: Nicht jedes verwendete Material erscheint uns optimal, nicht jede Passung findet unsere Zustimmung. Aber warum soll denn die Entführung in eine andere Welt zu 100 Prozent perfekt sein? Es reicht, dass Tesla mit dem Model X der Verbrenner-Konkurrenz zumindest derart einheizt, dass diese mit Eigenentwicklungen reagieren muss. Deswegen warten wir gespannt auf Teslas Mittelklassefahrzeug Model 3.