Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Nicht nur was den Absatz betrifft, ist Mercedes wieder voll da. Kooperationen mit Chrysler und Mitsubishi hatten die stolzen Schwaben nach der Jahrtausendwende viel Kraft gekostet. Spätestens ab Erscheinen der aktuellen S-Klasse dreht sich in Sachen Technologie, Qualität und Design aber wieder alles um den Stern. Slogans wie einst, „Nur ein Mercedes ist ein Mercedes“, oder heute, „Das Beste oder nichts“, scheinen wieder angebracht.

Kein Sternen-Kreuzer könnte das besser symbolisieren als die neue E-Klasse. Sie repräsentiert in der Mitte des Modellprogramms weiter den klassischen Mercedes.

Zum TT-Test rollte jedoch das brandneue T-Modell – ein Fünf-Meter-Kombi mit 1820 Litern Laderaum und dem Anspruch, auch in der Premium-Klasse der Beste zu sein. Schon von außen strahlt der neu entdeckte Stern hell. Das dunkle Cavansitblau kann als Ideallackierung für eine E-Klasse gelten. Dazu haben es die Schwaben geschafft, enorme Raumfülle ungemein elegant zu verpacken. So darf das Heck als Sahnestück unter den Kombis gelten. Öffnet man die elektrische Heckklappe, macht sie bis zu 1820 Liter (640 Normalvolumen) Laderaum frei. Das liegt zwar ein wenig unter dem kantigen Vorgänger, jedoch weit über allen direkten Konkurrenten. Noch mehr als die Zahlen überzeugt die konsequente Umsetzung des Kombi-Konzepts. So legen sich die 40:20:40-Rücklehnen auf Knopfdruck bretteben zu einer perfekt nutzbaren Ladefläche. Eine spezielle Cargo-Funktion schafft durch eine um zehn Grad steilere Lehnenstellung 30 Liter mehr Ladevolumen. Dazu passt die Kofferraumabdeckung, die mit der Klappe nach oben schwingt. Noch wichtiger ist jedoch, dass beim T-Modell an der Hinterachse eine Luftfederung mit Niveauregelung serienmäßig ist. Dies alles und die herausragende Materialqualität machen das neue T-Modell zum Idealbild eines Lademeisters.

Dazu kommt, dass die E-Klasse nunmehr auch sonst wieder eine Spitzenstellung in ihrem Segment einnimmt. Das Interieur stellt mit seinem beeindruckenden 12-Zoll-Display eine gekonnte Mischung aus Luxus und Moderne dar. Jedes Detail ist stimmig, die gesamte Multimedia-Technologie auf allerletztem Stand.

Weiter begeistert die E-Klasse auch mit der klassischen Benz-Tugend Komfort. So ist das Fahrwerk perfekt abgestimmt. Besonders bei kurzen Stößen hebt es sich flauschweich von der Konkurrenz ab. Auch kann man einen Mercedes nun aber nach Lust und Laune ebenso sportlich fahren – so exakt reagiert die Lenkung. Dazu agiert das neue Diesel-Aggregat gepaart mit der Neunstufenautomatik souverän. Fahrkultur auf höchstem Niveau paart sich mit Sportwagenwerten bei Fahrleistungen mit kleinwagenhaftem Verbrauch.

Messungen sehen den 220d zudem als derzeit saubersten Diesel am Markt. So glänzt der Stern auch in Sachen Umwelt. 52.958 Euro erscheinen inklusive vier Jahren Garantie angesichts des Gebotenen nicht als zu viel. Unser Traumauto: der 220d 4Matic (Allrad) mit Austria-Edition-Paket für 58.910 Euro.