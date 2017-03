Von Stefan Pabeschitz

Florenz – Die Rückbesinnung auf klassische japanische Designtugenden zusammen mit der Konzentration auf das fahrerische Element hat sich für Mazda bezahlt gemacht: plus 60 Prozent Absatz in der vergangenen 12 Monaten in Europa, knapp 30 Prozent im weltweiten Durchschnitt.

Der 2012 präsentierte CX-5 war das erste Modell, das unter diesen Vorgaben entwickelt wurde. Beachtliche 1,5 Millionen Stück wurden in den vergangenen fünf Jahren abgesetzt, ein gutes Viertel davon allein in Europa. Mazda 3, 6, CX-3 und MX-5 haben seitdem seine Stilvorlage übernommen und weitergespielt.

Nun tritt der Nachfolger an, zugleich der erste Modellwechsel seit Mazdas inhaltlicher Neuerfindung – und damit ein guter Indikator für die künftige Richtung der Marke. Es wird, so viel steht nun fest, ein Weg der Evolutionen statt der Revolutionen. Der neue CX-5 nimmt die Linie des Vorgängers auf, entwickelt und strafft sie. Eine etwas zurückversetzte A-Säule lässt die Frontpartie bei gleicher Fahrzeuglänge gestreckter erscheinen, seitlich verlaufen Rundungen elegant zu Kanten und lösen sich wieder sanft auf. Zusammen mit den nun schmaleren Scheinwerfern und Rücklichtern ein ruhiges, reifes Design.

Im Cockpit dominiert mit einem quer über das Armaturenbrett gezogenen Band ein horizontales Layout. Das Rundinstrumente-Trio präsentiert sich als Mix von zwei Analog- und einer Digitalanzeige, für das Display im rechten Ring stehen mehrere Variationen der Info-Einblendungen zur Auswahl. Deutlich verbessert hat sich der Sitzkomfort sowohl vorne als auch in der zweiten Reihe, wo nun auch Sitzheizung, eigene Klima­steuerung und zwei USB-Ladebuchsen angeboten werden.

Praktisch unverändert bleibt das Motorenangebot mit zwei Diesel zu 150 und 175 PS sowie einem Benziner, der mit Vorderradantrieb 165 PS leistet. Als Allradler muss er sich mit 5 Pferden weniger begnügen, weil das voluminöse Verteilergetriebe eine andere Führung des Abgaskrümmers bedingt. Die Selbstzünder kommen nach wie vor ohne zusätzliche Stickoxid-Reinigung und damit auch ohne teure AdBlue-Zu­gabe aus. Erst die Modelleinführung auf dem US-Markt Ende des Jahres wird diese Technik verlangen, die dann auch für Europa übernommen wird. Etwa zeitgleich wird auch ein 2,5 Liter Benziner mit 194 PS nachgereicht.

Übermotorisiert ist der CX-5 mit keiner der zur Markeinführung ab 9. Juni verfügbaren drei Motorvarianten. Alle Aggregate überzeugen aber mit unverändert solider Leistungsentfaltung und gutem Ansprechverhalten. Die Diesel weisen sogar beinahe benzinerartige Drehfreude auf und laden dazu ein, das Drehzahlband auch auszunutzen.

Neu ist auch die Steuerung der gesamten Fahrdynamik über ein G-Vectoring genanntes System, das die Informationen von insgesamt 27 Sensoren integriert und darüber die Motorsteuerung reguliert. Der CX-5 passt sich damit an jeden Fahrstil an und wird dynamische Fahrer ebenso zufriedenstellen wie komfortbetonte. Die Gesamtabstimmung ist in jeder Gangart schlüssig, Einlenkverhalten, Handling und Bremsleistung sind souverän und arbeiten gefühlt mit hohen Sicherheitsreserven. Was Mazda leider nicht anbietet, ist eine manuelle Auswahl an Fahrdynamik- oder Allrad-Modi. Das digitale Gehirn des Autos entscheidet alleinverantwortlich und ohne Vorauswahl des Bereichs, in dem sie stattfinden soll, über die Leistungsabgabe und -verteilung.

Die Preise für den neuen CX-5 beginnen bei 25.990 Eur­o für den Benziner mit Vorderradantrieb und sind mit dem Modellwechsel nur geringfügig gestiegen. Der Aufpreis für den Allradantrieb beträgt 2500 Euro, für das 6-Gang Automatik­getriebe 2300 Euro.