Von Beatrix Keckeis-Hiller

Wächtersbach – Ein wenig ist es wie eine verkehrte Welt. Während es im SUV-Segment nicht (mehr) vordergründig auf vier angetriebene Räder ankommt, entwickelt sich die Klasse der leichten Nutzfahrzeuge zunehmend in Richtung Allrad. Volkswagen offeriert in allen Größen- und Gewichtsklassen sowie Nützlings- und Pkw-Versionen von Caddy und T6 das 4x4-System 4Motion – zentrales Torsen-Differenzial – als Option. In der aktuellen Generation des Amarok ist es, in diesem Fall samt elektronischen Differenzialsperren, derzeit grundsätzlich an Bord. Nicht nur eine reine Heckantriebsvariante wird noch nachgereicht, auch ein zuschaltbares Allradsystem (Verteilergetriebe, Klauenkupplung) für den echt ernsthaften Offroad-Einsatz, das in den Varianten mit manuellem Sechsganggetriebe samt zusätzlicher Geländereduzierung geliefert wird.

In Österreich verzeichnete VW für 2016 einen Allrad­anteil von 41 Prozent. Die Tendenz ist weiter steigend. Ab kommenden Herbst wird auch der neue Crafter mit zwei angetriebenen Achsen zu haben sein.

Der Nachfrage entsprechend wird über die gesamte Nützlingsklasse bis 3,5 respektive fünf Tonnen das Angebot an Allradantriebs-Versionen kräftig ausgebaut. Aktuell sind das die Sonder-Ausgabe des Kleinsten, des Caddy, der anlässlich seines 35-Jahr-Jubiläums als „Edition 35“ orderbar ist, sowie die „PanAmericana“-Variante des T6, der von den Wolfsburgern als moderne Interpretation eines Bulli für Globetrotter platziert wird.

Die Rollen betreffend die Geländetalente sind fix zugeteilt. Um zu demonstrieren, was die allradgetriebenen Caddy, T6 und Amarok leisten, versammelte VW eine repräsentative Auswahl an Modellen in einem Forstgebiet nahe Frankfurt. Das bietet zwar kein anspruchsvolles Offroad-Terrain, doch hat auch ein von der Schneeschmelze und vom Frühjahrsregen aufgeweichtes Waldwegenetz seine Traktions-fordernden Tücken zu bieten. Für Pfade der leichteren schottrigen und schlammigen Art sind Caddy und T6 – in welcher Karosserieversion auch immer – allemal fit, vor kniffligen Sektionen, in denen es nicht auf Bodenfreiheit ankommt, müssen sie nicht aufstecken. Der Amarok hingegen kann, vor allem mit der neuen Dreiliter-V6-Dieselmotorisierung, mit seinem satten Drehmoment schlüpfrig-schlammigen Passagen von beachtlicher Tiefe souverän Paroli bieten. Auf der Probe stand die Version mit Achtgang-Automatik. Schon diese verspricht glaubhaft, es selbst mit grobfelsigem und sandigem Terrain aufnehmen zu können. Abgesehen von der bereits angesprochenen Variante mit Handschaltung und Untersetzung kann der Geländetauglichkeit noch etliches draufgesetzt werden: VW Nutzfahrzeuge kooperiert mit namhaften Um- und Ausbaupartnern, sodass echte Wüstentauglichkeit – ob eisig oder sandig – für den deutschen Pick-up realisiert werden kann.

Der Amarok kostet ab 41.673, als Canyon ab 46.319 Euro. Der Caddy Family koste­t ab 22.080, als Edition 35 beginnt die Preislatte bei 26.144 Euro. Die Tariftabelle des T6 Multivan: ab 37.552, als PanAmerican­a ab 57.510.