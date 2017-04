Von Markus Höscheler

Gnadenwald – Die Deutschen hatten ihre Spezialität, die Franzosen auch. Bei den Kleinbussen war es vor allem Volkswagen, das jahrzehntelang den Personentransport befeuerte, heute ist es der T6 in verschiedenen Spielarten, der die Kundschaft lockt und den Mitbewerb reizt. Bei den Vans hingegen war es vornehmlich Renault, der Erzrivale von Peugeot, der in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts den Ton angab. Bei diesem Raumangebotssegment spielte eine Zeitlang auch die Groupe PSA mit, zuletzt aber sagte die Kernmarke Peugeot dem Konzept grundsätzlich Adieu und blickt vermehrt ins SUV-Lager. Der Raumoptimierung kann das Löwenlabel gleichwohl etwas abgewinnen, ebenso einem neuen Revier. Deshalb entwickelte PSA gemeinsam mit Toyota ein neues Nutzfahrzeug samt Pkw-Derivat, noch dazu in drei Fahrzeuglängen. Bei Peugeot heißt der Vertreter Traveller – und genau als solcher, als Reisender, ist die Großraumlimousine auch zu verstehen, insbesondere in der achtsitzigen, mittellangen Konfiguration, die uns samt Allure-Niveau und Sonderausstattung zum Testen zur Verfügung stand.

Schon die Außendarstellung erfrischt mit detailverliebter Front – von einer robusten Nutzfahrzeugherkunft können wir hier gar nicht sprechen. Wobei dies ohnehin falsch wäre, denn der Traveller entsteht wie seine beiden Brüder (Citroën SpaceTourer und Toyota Proace) auf der flexiblen Plattform EMP2, einer PSA-Spezialität, auf der Kompaktwagen wie der 308, SUVs wie 3008 und 5008 sowie auch 5,3 Meter lange Lieferwagen basieren. Die Wirksamkeit von EMP2 schlägt sich folgerichtig im 4,96 Meter langen Traveller nieder, der mit üppigem Raumangebot für Menschen aller Altersklassen und Größen sowie für Ladegut auf Anhieb zu überzeugen vermag.

Winters wie sommers kann sportliches Equipment mitgenommen werden, ohne einen Anhänger oder einen den Luftwiderstand reizenden Dachträger bemühen zu müssen. Für die Fahrgäste ergeben sich meist keine Einbußen, auch wenn sperrige Kinderwagen, Getränkekisten oder XXXL-Koffer ihren Platz beanspruchen. Da wir zuvor auch Gelegenheit hatten, eine 4,6 Meter lange Kurzversion (SpaceTourer) zu fahren, fällt auf, dass die mittellange Version mit mehr Fahrkomfort punktet, insbesondere bei der Federung. Ansonsten stoßen wir auch hier auf viele Annehmlichkeiten, darunter eine Vollleder-Bestuhlung, ein ausfahrbares Head-up-Display und die Grip Control, mit der bestimmte Fahrzeugparameter auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt werden können. Damit versucht Peugeot die fehlende Allradoption auszugleichen, durchaus mit beachtlichem Resultat.

Einer Beachtung würdig finden wir im Weiteren die Motor-Getriebe-Kombination. Erneut spielte uns der 180 PS starke Zweiliter-Vierzylinder-Turbodiesel in die Hände, mit gehobener Laufkultur, frühzeitigem Ansprechen und anhaltendem Durchzug. Den Testverbrauch von 8,4 Litern je 100 Kilometer nehmen wir zur Kenntnis, ebenso das weitgehend geschmeidige Zusammenspiel mit der Sechsstufenautomatik, die ein komfortables Vorankommen im Stop&Go-Reiseverkehr ermöglicht.

Der Traveller richtet sich klarerweise gegen T6 und Co und hat den Auftrag, mit einer überzeugenden Preis-Leistungs-Relation die Kaufinteressierten zur Unterschrift zu bewegen. Doch hier zeigt sich, dass Tarifaufschläge für bestimmte Wünsche nicht nur eine deutsche Spezialität darstellen, sondern auch eine französische sein können. Hier schlagen sich Allure-Niveau, 180 PS, mittlerer Radstand und einige Optionen (herausnehmbare, auf Schienen montierte 3er-Sitzbank, drei Sicherheitspakete, Navigationssystem) nieder und führen zu einem Testwagenpreis von 60.697,14 Euro. Da bewegt sich der Opel-Käufer PSA schon auf satte Erträge versprechendem Premium-Gelände. Allerdings vergisst Peugeot nicht auf jene vielen Kunden, die finanziell kürzertreten müssen: Den Traveller gibt es mit 4,61 Metern Länge ab 37.900 Euro, mit 4,96 Metern ab 38.850 Euro (Active-Ausstattung, 115 PS). Auch das ist eine französische Spezialität.