Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Suzuki schüttelt zurzeit ein neues Modell nach dem anderen aus dem Ärmel. Neu für Suzuki: Die Neuvorstellungen sind so gut konstruiert, dass sie sich sogar bei Tests deutscher Fachzeitschriften hervortun.

Die Runderneuerung der in der Alpenrepublik so beliebten Allradmarke begann vor drei Jahren mit dem neue­n SX4.

Der auf Alltagstauglichkeit hin konzipierte Kompakte bot eine Mischung aus stadtfreundlichen 4,3 Metern Länge, optimaler Raumausnutzun­g, erhöhte­r Sitzposition und Allradoptio­n. Das traf nicht nur in die Herzen von Suzuki-­Fan­s.

Nun überarbeitete Suzuki den S-Cross grundlegend. Mit der neuen Front ist der SX4 kaum mehr wiederzuerkennen. Ein mächtiger Kühlergrill geht eine Symbiose mit stylischen Scheinwerfern und Offroad-Beplankungen ein. Ein adretter Crossover, dessen Nutzwert in dieser Größenklasse seinesgleichen sucht.

So tragen knapp 1,6 Meter Fahrzeughöhe ihre Früchte. Bequem erklimmt man den Innenraum, der durch Raumfülle und gute Sitzposition überrascht – beileibe keine Selbstverständlichkeit in dieser Klasse. Die hohe Sitzposition und relativ große Fensterflächen schaffen dazu eine selten gute Übersicht.

Bedient wird der SX4 samt Smartphone des Lenkers übrigens über einen großen Zentralbildschirm und über die Lenkradtasten. Das klappt nach Eingewöhnung sehr gut. Nur: Einen Dreh­regler für das Radio hätte uns Suzuki schon noch lassen können. Alles Übrige ist dafür so einfach zu bedienen, dass es zum konzentrierten Fahren beiträgt. Das möchte man genießen.

Denn im Zuge der Überarbeitung haben völlig neue Benzinmotoren im SX4 Einzug gehalten. Ein Turbo-Dreizylinder mit 112 PS und ein beatmeter Vierzylinder mit 140 PS, der den Namen „Boosterjet“ verdient – wie die TT im Test schon feststellen konnte. Statt der energischen 140-PS-Version mit Allrad schickte der Importeur diesmal den 112-PS-Dreizylinder mit Frontantrieb nach Tirol. Lediglich aus 998 Kubik­zentimetern Hubraum schöpft der Turbo-Benziner seine Kraft. Schon ab 1500 Touren schnurrt er jedoch davon. Dabei dreht die Maschine unter angenehm sonoren Klang schnell hoch. Das satte Drehmoment von 170 Newtonmetern sorgt für ein spritziges und kraftvolles Fahrgefühl.

So vermittelt auch die kleinere Motorvariante des S-Cross mitsamt dem gekonnt abgestimmten Fahrwerk viel Fahrspaß. Was aber praktisch alle diese Dreizylinder eint: So richtig sparsam sind sie trotz eines Zylinders weniger selten. So benötigte auch der Suzuki im Testmittel 6,3 Liter. Passabel, aber nicht knausrig. So ist der Dreizylinder zwar eine tolle Maschine, hat jedoch seinen größten Konkurrenten im eigenen Modellprogramm: Der fulminante 140-PS-Vierzylinder kostet gerade 1200 Euro mehr (Allrad, shine). Dafür ist der kleine Turbo eines der wenigen Modelle, die man mit nur 112 PS schon mit Allrad ordern kann. Der Dreizylinder startet ab 15.990 Euro.