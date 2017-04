Von Markus Höscheler

Gerlos – „Spät ist besser als gar nicht“, kommentierte ein Geisterjäger die Ankunft der gespensterhaften Titanic in New York im Film Ghostbusters II, der 1989 in die Kinos kam. Mit Verspätungen verbunden ist abseits der großen Leinwand die Modellpolitik von Alfa Romeo. Die sportliche Fiat-Chrysler-Automobiles-Tochter hat sich lange Zeit gelassen, bis tatsächlich eine neue Giulia auf den Markt gelangte – vor einigen Monaten war es endlich so weit, unterlegt mit der Ankündigung Sergio Marchionnes, der Neuling würde Maßstäbe beim Fahren setzen.

Heute sind aber die Maßstäbe nicht mehr jene von früher, als die Giulia-Vorgänger noch in Massen das Herz der Käufer ansprachen: Stufenhecklimousinen, gerade in der Mittelklasse, erfreuten sich größter Beliebtheit. Damit ist es vorbei, Sport Utility Vehicles haben den viertürigen Klassikern erheblich zugesetzt – sogar derart, dass selbst die betulich agierende Marke Alfa Romeo mit dem Stelvio relativ schnell ein attraktives Angebot erschaffen hat. Und ihm, so ist es geplant, sollen noch zwei weitere SUV-Geschwister(chen) folgen.

Die Giulia hingegen muss allein auf weiter Flur kämpfen, nicht einmal mehr eine Langheckvariante ist ihr vergönnt. Dabei würde diese mit Bestimmtheit die Vorzüge der neuen Limousine mitnehmen – etwa ein ausgewogen straffes und kurvenfreundliches Fahrwerk, eine präzise Lenkung und überzeugende Antriebs-Getriebe-Kombination in Gestalt eines 180 PS starken 2,1-Liter-Turbodiesels, einer Achtgangautomatik und eines Heckantriebs. Das Ansprechen und der Durchzug des Ölbrenners gewinnen Sympathien, ebenso die automatische Sortierung der Gänge. Lediglich Durchschnitt ist die Schalldämmung, dafür entschädigt der Hinterradantrieb mit dem Verzicht auf Zerrkräfte an der Lenkung.

Ansprechende Materialien finden wir in der Giulia, die Bedienung vermeidet das Lösen zeitraubender Rätsel. Die Navigation agiert zielsicher, die Darstellung wirkt jedoch nicht mehr ganz taufrisch, auch das Display könnte größer sein. Groß genug dagegen ist die Aufmerksamkeit der Passanten und anderer Verkehrsteilnehmer, wenn sie den weißen Testwagen mit der eleganten Form erblicken. Daraus lässt sich ablesen, dass die klassische Stufenheckzeichnung noch nicht ganz zum alten Eisen gehört.

Wie auch immer die Bewertung ausfällt, recht selbstbewusst hat Alfa Romeo die Tarifgestaltung vorgenommen: Mit der Ausstattung Super und ohne spezielle Verbrauchsreduktionsmaßnahmen (Advanced Efficiency) gibt es den 180 PS starken Hecktriebler ab 41.750 Euro. Der Preis inkludiert einen in Chrom gehaltenen Doppelauspuff, 17-Zoll-Alufelgen im Zehn-Speichen-Design, Lederstoffsitze, eine hochauflösende 7-Zoll-TFT-Instrumentenanzeige und Aluminium-Türleisten. Die Giulia gibt es natürlich auch für weniger Geld, und zwar ab 33.990 Euro mit einem 136 PS starken Basisdiesel und einer reduzierten Ausstattung. Eine Zweizonen-Klimaautomatik zählt aber ab Werk dazu. Günstiger ist besser als gar nicht.