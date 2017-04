Von Lukas Letzner

Innsbruck – Zugegeben: Als wir unseren Mazda6 Sport Combi das erste Mal umkreisten, waren wir uns nicht ganz sicher, ob wirklich das überarbeitete Modell vor uns steht. Die Modifikationen am Blechkleid fallen nämlich so gering aus, dass sie so gut wir gar nicht zu erkennen sind. Warum sollten die Designer aber auch alles umkrempeln? Der Mazda6 war ein richtig großer Wurf, weshalb man sich auf den Lorbeeren ruhig ein wenig ausruhen darf.

Die Änderungen im Innenraum fielen dafür schon deutlicher aus. Das Head-up-Display unseres Kombi leuchtet jetzt farbig, was die Lesbarkeit im Vergleich zum bisherigen Monochrom-Display deutlich erleichtert. Das neue Lenkrad ist – je nach Ausstattungsart – auch beheizbar, Tachometer und Anzeigen erhielten eine neue Schrift, farbige Elemente und neue Tasten verbessern die Bedienbarkeit. In Summe ist alles noch übersichtlicher geworden und man fühlt sich auf Anhieb wohl.

Auch das Platzangebot stimmt: Standardmäßig darf man sich in unserem Kombi über 522 Liter Stauraum freuen, die bei Bedarf auf 1664 Liter erweitert werden können. Als Passagier hat man dank des 2,7 Meter langen Radstands und trotz 190 Zentimetern Körpergröße vorne wie hinten genug Platz.

Die wichtigste Änderung des Mazda6 Sport Combi sitzt aber unter der Haube – nein, es ist nicht der Antrieb – und hört auf den Namen G-Vectoring-Control. Im Gegensatz zu gängigen Fahrdynamikregelungen wirkt das System nicht über die Bremsen, sondern passt die Abgabe des Motordrehmoments als Reaktion auf die Lenkradbewegung an. Dadurch wirkt der Mazda6 sehr ausbalanciert und liegt stabiler auf der Straße. Die Traktion verbessert sich zusätzlich. Vor allem auf rutschigem Untergrund und in Kombination mit Allradantrieb lässt sich der Mazda6 deutlich sicherer bewegen.

Angetrieben wurde unser japanischer Lademeister von einem 150 PS starken Vierzylinder-Diesel. Dank des geringen Gewichts von 1405 Kilo und des maximalen Drehmoments von 380 Nm sprintet der Kombi unter 10 Sekunden auf Autobahntempo, Schluss ist bei 201 km/h. Trotz der eher kurz ausgelegten manuellen 6-Gang-Schaltung – die sich übrigens sehr leicht schalten lässt – kann man den Mazda6 äußerst schaltfaul bewegen. Während der Selbstzünder früher speziell nach dem Kaltstart recht rau ans Werk ging, läuft er jetzt deutlich kultivierter. Der Grund dafür sind die Schwingungsdämpfer an den Kolbenbolzen, die störende Schwingungen absorbieren sollen.

In puncto Sicherheit legte man in Hiroshima auch noch ein Schäuflein nach. Beispielsweise nutzt der Abstands­tempomat die Daten eines Radars und der Kamera. Bis 50 km/h soll der Mazda Unfälle verhindern helfen, bis 160 warnt SBS vor zu geringem Abstand und bremst zur Not. Bisher war bei 145 km/h Schluss mit den Warnungen und automatischen Bremsungen. Abstand und Geschwindigkeit hält der Tempomat bis 200 km/h.

Vorbildlich ist der Verbrauch, der bei unserem 14-tägigen Test mit 6,2 Litern recht gering ausfiel (Werksangabe liegt bei 3,9 Litern). Trotz des Facelifts blieb der Basispreis nahezu gleich: 37.590 Euro werden für den von uns getesteten Mazda6 Sport Combi in der Attraction-Ausstattung mindestens fällig.