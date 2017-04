Von Lukas Letzner

Innsbruck – Im Jahr 2010 begründete Citroen mit dem DS3 die DS-Linie, welche immer schon den besonders edlen Franzosen vorbehalten war. Dass das typische Markenlogo mit den Doppelflügeln beim Facelift vor gut einem Jahr gänzlich vom Blechkleid des DS3 verbannt wurde, ist den wenigsten aufgefallen. Warum das? Das liegt daran, dass PSA ein eigenständiges DS-Label etablieren möchte.

Das ist dann aber auch schon die Änderung am DS3, die am auffälligsten ist. Ansonsten wurde das Facelift des Franzosen mit äußerst feiner Klinge vollzogen. Vor allem an der Front unserer kleinen Göttin sorgten die Designer für frischen Wind, und die neuen Scheinwerfer bieten eine Kombination aus LED- und Xenon-Licht. Was den Look angeht, so hat man aber ohnehin fast unzählige Möglichkeiten, Farben zu kombinieren. So gleicht kein DS3 dem anderen.

Die wichtigste Neuerung, die das Facelift mit sich bringt, sitzt hinter der schicken Front, denn dort verrichten wahlweise nun drei Brennkammern ihr Tagwerk. In unserem Fall presste der Benziner ordentliche 110 PS aus seinen knapp 1200 ccm Hubraum und schickt maximal 205 Nm an die Vorderräder. Den Sprint auf Tempo 100 absolviert der DS3 immerhin unter 10 Sekunden, bei Tempo 189 ist dann Schluss. Das hört sich zwar nicht überwältigend an, in der Praxis gefällt der Motor aber durch seine lebendige Art. Äußerst quirlig wühlt er sich durchs Drehzahldickicht, während die neue 6-Gang-Automatik die Gänge sehr geschmeidig serviert. Überzeugen kann der kleine Franzose auch in punkto Platzangebot. Wenn man über 175 Zentimeter groß ist, sollte man die hintere Reihe zwar meiden, vorne lässt es sich aber auch mit 1,9 Metern Körpergröße entspannt sitzen. Die Armaturen sind klar gezeichnet und äußerst übersichtlich, die Materialanmutung ist top. Mit den 285 Litern, die der Kofferraum schluckt, sollte man ein Auskommen finden.

Nominell soll sich der DS3 mit 4,7 Litern auf 100 km begnügen. In unserem Test war es zwar ein guter Liter mehr, doch mit 5,8 Litern kann der DS3 immer noch überzeugen. Wer sich für die von uns gefahrene Ausstattungsvariante Sport Chic entscheidet, muss mindestens 21.740 Euro über den Ladentisch reichen. Ausstattungsdetails wie Navi, Rückfahrkamera und Notbremssystem treiben den Preis dann allerdings nach oben.