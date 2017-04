Jerzens – Trend hin, Trend her, Platz muss sein, wenn Sportgeräte, Musikinstrumente, Großeinkäufe oder eine Kinderschar Transportbedarf anregen. Doch das Auge fährt mit, bloße Kastenoptik ist etwas, was immer weniger raumorientierte Kunden wünschen. Auch sie freunden sich mit SUV- und Crossover-Optik an, wollen aber nicht alles für eine satt geschwungene, coupéförmige Dachlinie aufgeben. Ein in dieser Hinsicht fairer Kompromiss rollt serien­mäßig auf 20-Zoll-Alufelgen – der Grand Scénic von Renault. Das Modell bringt es auf 4,64 Meter Länge, kann als Fünfsitzer zwischen 718 und 1901 Liter Ladevolumen anbieten – außerdem besteht die Option auf eine dritte Sitzreihe mit zwei weiteren Plätzen.

Es zeigt sich also – in den Grand Scénic lässt sich einiges hineinverstauen, selbst für längere Fahrten. Von außen betrachtet kommt aber die Crossover-Anmutung zum Tragen, Seitenschweller, Dachlinie und Knick der unteren Fensterlinie erinnern an das markeneigene SUV-Programm, das aus Captur, Kadjar und bald aus dem Koleos der zweiten Generation besteht.

Diese stehen mehr oder weniger auch für dasselbe Motorenprogramm, wobei den Grand Scénic zur Krönung ein 160 PS starker Turbodiesel in Kombination mit einer Sechsstufen-Doppelkupplung effektiv voranbringt. Die Laufkultur und der Durchzug gehen dabei in Ordnung, der Verbrauch ebenso. Gewöhnungsbedarf haben wir bei der indirekten Lenkung und der eher straffen Fahrwerksabstimmung, rasch gewöhnen wir uns dagegen an die hochwertige Ausstattung, die der 39.161,40-Euro-Test­wagen mit sich führt. (hösch)