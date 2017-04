Von Stefan Pabeschitz

Leiden – Das meistgebaute Automodell Frankreichs ist… der Toyota Yaris. Auch mit dem jetzt folgenden, umfangreichen Update der seit 2011 angebotenen Generation Nummer drei bleibt er ein waschechter Europäer: Im Toyota Forschungs- und Entwicklungszentrum in Belgien entstanden, vom Designstudio an der Côte d’Azur entworfen, die Aggregate kommen aus dem Motorenwerk in Polen, vom Band läuft der kompakte Bestseller im nordfranzösischen Valenciennes.

Von den Jahren äußerlicher Zurückhaltung hat sich Toyota erst zuletzt mit dem komprimierten Design-Protz C-HR befreit – und offenbar Gefallen daran gefunden. Der neue Look des Yaris zeigt einen ähnlich entschlossenen Ausdruck dank tief sitzendem, breitem Trapez-Kühlergrill, die neue Scheinwerfer-Grafik verleiht ihm einen schärferen Blick, dazu passend trägt er nun einen stämmigen Stoßfänger. Das Heck wurde mit waagrechten Rückleuchten umgestaltet, Toyota-üblich nach außen gestülpt und jetzt optional mit LED-Technik bestückt. Neu sind außerdem die Heckklappe und der hintere Stoßfänger.

Drinnen ist er ab sofort serienmäßig mit einem TFT-Display zwischen den Instrumenten bestückt, die Innenausstattung wurde aber auch insgesamt aufgewertet: technisch mit der neuen Multimedia-Einheit samt größerem Schirm, optisch mit hochwertigeren Oberflächen und optionalen Farbkombinationen passend zum Außenlack.

Über dem 68-PS-Dreizylinder mit einem Liter Hubraum als Einstiegsmotorisierung ersetzt ein neuer, technisch aufwendiger 1,5-Liter-Benziner mit 111 PS das bisherige 1,3-Liter-Aggregat. Nicht mehr angeboten wird konsequenterweise der Diesel, der bei 45 Prozent Hybridanteil in den Verkäufen seine Existenzberechtigung eingebüßt hat.

Dank erweitertem Wirkungsbereich der variablen Ventilsteuerung arbeitet der größere Saugbenziner, der auch im Hybrid zum Einsatz kommt, nun im Teillastbereich im ökonomischen Atkinson-Zyklus, wechselt aber bei Volllast in den leistungsorientierten Otto-Modus. In der Praxis erfolgt das unmerklich, im Stadtbetrieb gibt sich der Motor durchaus agil und drehfreudig, nur überland und auf der Autobahn fehlt es ihm ein wenig an Schubkraft und Elastizität. Im Fahrkomfort selbst hat sich der Yaris deutlich verbessert – dank überarbeiteter Motoraufhängungen, Übertragungselemente und Stoßdämpfer. Insgesamt fühlt er sich damit reifer, erwachsener und als Ganzes qualitativ hochwertiger an, ist vibrationsärmer und leiser geworden. Nur kurze, harte Schläge von der Fahrbahnoberfläche verkraftet er nicht allzu gut. Eher sportlich als ökologisch orientierte Fahrer müssen sich noch bis zum Jahresende gedulden, zu dem der Yaris GRMN nachgereicht wird – wobei die Buchstabenwahl durchaus als lautmalerische Charakterbeschreibung durchgeht. 210 PS aus einem 1,8-Liter-Turbo sprechen ebenfalls für sich, inklusive automatischem Sperrdifferential, Sportfahrwerk, zusätzlich versteifter Karosserie und Kampf-Lackierung im Look des Toyota-Rennteams.

Der rundum erneuerte Yaris startet ab sofort zu einem bis Ende September befristeten Einstiegspreis von 10.990 Euro für den 1,0 VVT-i in der Basisausstattung Young. Die mit Multimedia-System, Rückfahrkamera und Verkehrszeichenerkennung deutlich besser bestückte Linie Active ist für einen Tausender mehr wohlfeil, die Tarife für den Hybrid beginnen bei 15.090 Euro. Mit seinem Update samt nun serienmäßigem Sicherheitspaket inklusive Kollisionswarner, automatischer Notbremsfunktion, Fernlicht- und Spurhalteassistent ist der Yaris somit vorerst um 1100 Euro günstiger geworden.