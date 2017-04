Gschnitz – Die Revolution fand statt: Als die BMW-Tochtermarke Mini dazu gedrängt wurde, das traditionelle Modellprogramm um ein traditionsloses SUV zu erweitern, gab es in der Fangemeinde nicht unbedingt das Jubelgeschrei. Dafür jubelte die Managerebene, denn der Countryman, gut 4,1 Meter lang, verkaufte sich von Anfang an in großen Stückzahlen. Er mochte für seine Größe und seinen Preis nicht besonders praktisch und komfortabel sein – Fahrspaß und freudvolles Design vermittelte der große Mini gleichwohl.

Nun ist die Revolution vorbei, der Protest bleibt bei der zweiten Generation aus. Der Countryman hat sich etabliert, aber erlaubt sich erneut einige Dinge, die mit Minis Vergangenheit nichts am Hut haben. Der neue Countryman legt um 20 cm auf 4,3 Meter Länge zu, erreicht damit die Größe von gängigen subkompakten SUVs der Konkurrenz (beim Preis überfliegt er diese allerdings). Das Interieur wartet mit Luxuriösem auf, etwa mit einem ausfahrenden Head-up-Display, das gestochen scharf relevante Verkehrsinformationen auf eine Glasscheibe projiziert. Gestochen scharf, die Wiederholung erlauben wir uns an dieser Stelle, ist auch der Bildschirm, der von einem Ring auf der Mittelkonsole umrahmt wird. Im Vorgänger war an dieser Stelle noch ein Riesentacho zu finden, nicht unbedingt gut ablesbar, aber eben Mini-typisch ziemlich verspielt. Ein paar Spielereien finden sich im Nachfolger noch, aber nur noch im bescheidenen Ausmaß, etwa als Kippschalter im unteren Bereich der Mittelkonsole, die auch den roten Startschalter beinhaltet.

Abseits davon haben wir den Eindruck, dass der Countryman (und mit ihm die Marke Mini) schon richtig erwachsen geworden ist. Die verwendeten Materialien strahlen höchste Güte aus, auch ihre Verarbeitung überzeugt. Einige Fahrerassistenzsysteme helfen im vernünftigen Ausmaß dabei, Unfälle zu vermeiden. Und die Art und Weise, wie das Infotainmentsystem bedient werden will (Spracheingabe, Touchscreen oder iDrive-ähnliche Drehdrückschalter-Bedienung), erinnert sehr stark an die Verbindung zur Mutter BMW.

Dieser Gedankengang hat seine vollste Berechtigung, zumal die Basis für den Mini Countryman auch jene ist, auf der die Kompaktvans der 2er-Reihe und der X1 entstehen. Damit erklärt sich die Wertigkeit im Innenraum, damit wird das Motorenprogramm verständlich und auch der optionale Allradantrieb. In unserem Fall machte sich die sportlich-engagierte Kombination aus 192 PS starkem Zweiliter-Turbobenziner (Cooper S), All4-Allradsystem und Achtstufenautomatik bemerkbar. Damit geht es rasch und traktionssicher voran – einzig und allein die Lenkung und das Fahrwerk vermitteln nicht mehr jene typische Gokart-Charakteristik anderer und früherer Mini-Modelle.

Mit denen braucht sich auch der Testwagenpreis nicht mehr zu messen – mit über 55.000 Euro bewegen wir uns in einem Bereich, den wir normalerweise der Oberklasse zurechneten. Aber das sollte niemanden pessimistisch stimmen: Auch in finanziellen Dingen zeigt Mini einen bei den Modellen schon gesehenen Wachstumsschub. (hösch)