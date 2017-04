Von Markus Höscheler

Silz – Wunschziele sind sie beide, sie locken mit respektablen Meereshöhen, die gerade noch auf dem Asphalt erreicht werden können: das Stilfser Joch und das Timmelsjoch. Beides ist mit (Süd-)Tirol verbunden, beides verbindet auch in besonderer Weise den Alfa Romeo Stelvio. Damit trägt das neue Sport Utility Vehicle den italienischen Namen des zweithöchsten asphaltierten Gebirgspasses der Alpen, immerhin befindet sich der Passo di Stelvio 2757 Meter über Normalnull. Nicht ganz so hoch, aber immerhin 2474 Meter, liegt der Übergang zwischen Nord- und Südtirol, den das Timmelsjoch bildet. Und dorthin, zumindest in dessen Nähe, verschlug es vor wenigen Tagen, eine kleine Flotte, bestehend aus Modellen des Alfa Romeo Stelvio.

Der 4,69 Meter lange Hochbau hat die Aufgabe, das Verkaufsvolumen der Fiat-Chrysler-Automobiles-Tochtermarke kräftig zu erhöhen. Dazu helfen abseits der Midsize-Abmessungen ein pikantes Design, eine hochwertige Ausstattung, kraftvolle Motoren und eine ansprechende Fahrdynamik. Als technische Basis nutzt der Stelvio die Plattform, die auch der aktuellen Giulia-Limousine zugute kommt. Damit ist der Stelvio grundsätzlich heckantriebsorientiert. Eine solche Konfiguration könnte winters allerdings beim Vorankommen im Gebirge mitunter recht hinderlich sein. Das wissen auch die Italiener, die den Stelvio mithilfe von Magna Steyr mit einem Allradantrieb ausstatten, der je nach Fahrsituation die Drehmomentverteilung recht variabel gestaltet. Zumeist werden die beiden Hinterräder bedient, bei Traktionsverlust bekommen auch die Vorderräder etwas von der Kraft ab, die Benzin- und Dieselmotoren hervorzaubern.

Damit bleibt der Stelvio weitestgehend von störenden Zerrkräften an der Lenkung befreit – was anfangs sogar gewöhnungsbedürftig ist, denn das Volant reagiert auf Bewegungen sehr empfindlich, schon ein geringfügiger Einschlag mündet in einen Richtungswechsel. Dies allerdings ist der Beginn einer lang anhaltenden Fahrfreude, denn die kurvenreichen Passagen im Kühtai und vor allem Richtung Hochgurgl offenbaren rasch die Stärken der leichtgängigen Lenkung. Die erfahrene Leichtfüßigkeit geht teilweise auch auf das Motorenportfolio zurück – sowohl der 210 PS starke 2,1-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel als auch der Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 280 PS haben mit dem 1,6-Tonner ein leichtes Spiel. Der Selbstzünder mag manchmal zum Wunsch nach mehr Dämmmaterial führen, ansonsten erfrischen sein frühanliegendes maximales Drehmoment von 470 Newtonmetern (ab 1750 Touren) und sein Normverbrauch von 4,8 Litern je 100 Kilometer (CO2-Ausstoß: 127 g/km). Die Vorteile des Benziners sind dagegen Laufkultur und Sprintvermögen – lediglich 5,7 Sekunden benötigt das Aggregat für die Beschleunigung von null auf 100 km/h. Auffällig dabei sind die – im Sportmodus – schnell agierende Achtstufenautomatik, das Ausbleiben von Wankbewegungen im rasanten Kurvengeläuf und die großzügig dimensionierten Schaltpaddles hinter dem Lenkrad.

Zum bereits erfolgten Marktstart sind die beiden erwähnten Triebwerke verfügbar, bereits bestellbar sind zwei weitere Varianten: ein 200-PS-Basisbenziner mit Allrad und ein 180-PS-Diesel mit Heckantrieb. Gegen Ende des Jahres will Alfa Romeo die angekündigte Quadrifoglio-Verde-Version nachreichen, die mehr als 500 PS leistet. Derzeit beginnt die Preisliste mit 44.020 Euro für den Hecktriebler in Verbindung mit der Basisausstattung. Die lässt aber kaum Grund zur Klage, zumal eine Achtstufenautomatik, Bi-Xenon-Scheinwerfer, eine Bergabfahrhilfe, eine Zweizonen-Klimaautomatik und das Alfa-Connect-Entertainmentsystem mit 6,5-Zoll-Farbbildschirm und Touchfunktion inkludiert sind. Benzin-Allrad gibt es ab 47.070 Euro, das Ausstattungsniveau Super bringt 18-Zoll-Alufelgen, Leder-Stoffsitze und Chromeinstiegsleisten mit sich, die First Edition (nur für 280-PS-Benziner) hebt sich mit einer Reihe von Fahrerassistenzsystemen, beheizten Vordersitzen und Ledersitzen vom Rest ab (ab 61.100 Euro).