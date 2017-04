Von Markus Höscheler

Scharndorf – Was Volkswagen kann, kann die Tochtermarke Škoda natürlich auch: die Markteinführungsphase von neuen Modellen einfach in die Länge zu ziehen, damit den Spannungsbogen zu vergrößern und das Interesse wachzuhalten. VW hat dies beim Golf-Update eben erst gemacht, nur wenige Wochen nach der Vorstellung des überarbeiteten Basismodells folgten erste Fahreindrücke von weiteren Varianten, etwa dem e-Golf. Beim Škoda Octavia schaut das Derivate-Angebot zwar etwas anders aus, das Prozedere ist aber in etwa dasselbe. Vor rund zwei Monaten fuhren wir erstmals mit den überarbeiteten Kompaktwagen der tschechischen Marke, in dieser setzten wir uns hinter das Steuer der adaptierten RS- und Scout-Versionen.

Der RS stellt die leistungsmäßige Speerspitze im Octavia-Programm dar, und als solche ist sie im Wesentlichen dreigeteilt: Es gibt eine Ausführung mit einem 230 PS starken Benzinmotor (zuvor 220 PS), einen Turbodiesel mit 184 PS (unverändert) und schließlich noch einen Topbenziner in Form des 245 PS starken RS 245 (für den gibt es im Übrigen eine weitere Fahrpräsentation zu Mitte des Jahres). Der RS-Basisbenziner leitet seine Kraft ausnahmslos über die Vorderachse ab – und das ziemlich gekonnt: Das aufgeladene Zweiliter-Vierzylinder-Aggregat beherrscht eine vorzügliche Laufkultur, eine bestechende Leistungsabgabe und ein erstaunliches Durchhaltevermögen. Mehrere Überholvorgänge, vorgenommen auf Landstraßen im niederösterreichisch-burgenländischen Grenzgebiet, absolviert der RS in bravouröser Manier, erst recht in Kombination mit einer Sechsgang-Doppelkupplung (DSG) und dem Sportmodus.

Das Fahrwerk wirkt dabei nicht zu straff, in Kurvenlage ausgeglichen – lediglich die Lenkung könnte unseres Erachtens mit mehr Direktheit arbeiten. Dafür gefällt der RS in der Sprintwertung – der Benziner benötigt lediglich 6,7 Sekunden für die Beschleunigung von null auf 100 km/h, der Diesel nimmt in dieser Disziplin 1,2 Sekunden mehr in Anspruch. Der Selbstzünder mag im Direktvergleich etwas behäbiger wirken, dafür punktet er mit der Möglichkeit, ihn mit einem Allradsystem zu bedenken. Auch beim Verbrauch kann er den Ottomotor aushebeln. In der handgeschalteten Limousinen-Ausführung genehmigt sich das Triebwerk 4,5 Liter Treibstoff je Kilometer (den RS gibt es natürlich auch als Combi).

Nicht nur die Fahrgüte des Octavia RS verdient Aufmerksamkeit, sondern auch das Design, erst recht die technische Aufwertung. Der sportliche Kompakte erhält wie die Basis das viel diskutierte Vieraugengesicht mit dem breitgezogenen Kühlergrill, außerdem Voll-LED-Scheinwerfer und – teils in Serie, teils auf Wunsch – ein ganzes Arsenal an Fahrerassistenz- und Komfortsystemen. Beeindruckend ist etwa das hochauflösende 9,2-Zoll-Display mit Touchfunktion auf der Mittelkonsole, versehen mit einem WLAN-Modul. Große Freude bereitete uns in diesem Fall das Navigationssystem mit Detailschärfe, Google-Earth-Darstellung und mit Echtzeitverkehrsinformationen.

Nicht nur beim Octavia RS hat Škoda nachgeschärft, sondern auch beim Octavia Scout. Der Offroad-Kombi ist gegenüber dem Standardwagen um 30 Millimeter höhergelegt, außerdem verfügt die hintere Spur nun über 30 Millimeter mehr Breite. Damit verschafft sich der Scout auf der Straße mehr Respekt, im Gelände sowieso – denn ab Werk liefern ihn die Tschechen ausnahmslos mit Allradantrieb aus, kombinierbar mit zwei Dieseln (150 und 184 PS), sowie ein 1,8-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 180 PS. Eine eigene Offroad-Funktion erweitert auf unbefestigten Wegen den Handlungsspielraum, was im gebirgigen Teil unseres Landes bestimmt nicht von Nachteil ist. Und so nebenbei: Warum wirbt Škoda so intensiv um RS und Scout? Weil diese beiden Derivate rund ein Viertel aller Octavia-Verkäufe in Österreich darstellen. Im Juni kommen sie auf den Markt, den Scout gibt es ab 34.760 Euro, den RS ab 33.890 Euro (Limousine).