Von Beatrix Keckeis-Hiller

Budapest – Allradantrieb ist im Boom-Segment der Sports Utility Vehicles zwar nicht die Hauptbedingung, doch gut ist es, wenn ein SUV – oder auch ein Crossover – ein 4x4-System hat, das selbst dann noch etwas taugt, wenn abseits befestigter Straßen die höhere Bodenfreiheit und die verlängerten Federwege alleine nicht mehr auslangen.

In diesem Sinn hatte Mercedes den GLA, das Crossover-Derivat der 2012 komplett umgekrempelten A-Klasse, vom Start weg präpariert. Das betrifft nicht bloß die Option auf Allradantrieb, bei den Stuttgartern 4Matic genannt, sondern eine verdreifachte Auswahl, wie tüchtig das System sein soll. Man kann sich’s aussuchen, ob man mit der Standard-Ausführung auskommt oder ob es in Richtung sportliche(re) Performance respektive ernsthaftere Tauglichkeit fürs (leichte) Gelände gehen soll. Im Angebot stehen dafür drei Fahrwerksvarianten: Serienmäßig ist die Komfortversion, Optionen sind ein Fahrdynamik- beziehungsweise ein Offroad-Paket. Mit Ersterem wandert die Karosserie um fünfzehn Millimeter nach unten; mit Zweiterem handelt man sich eine Erhöhung um drei Zentimeter ein sowie einen eigenen Gelände-Modus und Bergabfahrhilfe, auch einen Tempomaten für knifflige Sand- und Schotterpassagen.

Um in der Kompaktklasse „up to date“ zu bleiben, lässt Mercedes den A- und B-Kandidaten kontinuierliche Aktualisierungen angedeihen. Für das Modelljahr 2017 war der GLA an der Reihe. Neben einer Reihe optischer Retuschen – Detail-Modifikationen an Kühlergrill, Stoßfängern, Felgen – kamen runde, in die Frontstoßstange integrierte Nebelscheinwerfer und eine weitere Lackfarbe hinzu. Die heißt „Canyonbeige“ und kann perfekt als Tarnfarbe dienen: entweder, wie erfahren und beobachtet, im noch kaum von Grün durchsetzten Frühlingswald oder auf sandigem Terrain. Dessen ungeachtet kann man sich nunmehr mit optionalen LED-Scheinwerfern sichtbar machen.

Darüber hinaus wurde die Motorenpalette um eine weitere Variante des Zweiliter-Benziners ergänzt: Ordert man den GLA 220 4Matic, erhält man 184 PS und ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe. Das steht dem GLA auf Asphalt und im Wald gut zur Figur, trägt gewichtsseitig nicht allzu dick auf. Ab 1550 Kilo sind es, die sich spielerisch über recht steile Hänge und durchaus heftige Verschränkungen balancieren lassen. Hilfreich dabei ist die 360-Grad-Kamera, die ein realistisches Bild aufs Display liefert. Eher ausschalten sollte man die Parksensoren-Funktion, auf engem Terrain ist das Piepsen ein wenig nervig.

Dass Mercedes mit seinem aktuellen Kompaktwagen-Aufgebot bestens unterwegs ist, zeigen die Zahlen: Seit Einführung der neuen A-Klasse-Generation (2012) haben die Schwaben weltweit zwei Millionen Einheiten aller Derivate verkauft.