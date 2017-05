Von Markus Höscheler

Fendels – Vor zehn, 15, 20 Jahren war es noch ein Leichtes, ein asiatisches Fahrzeug besonders kritisch zu betrachten. Man konnte sich ein wenig übers Design mokieren, die Nase ob der gewählten Materialien rümpfen, die offerierte Motor-Getriebe-Kombination skeptisch beäugen oder die Lenkung als verbesserungswürdig beurteilen. All dies fällt flach beim ersten Anblick der neuesten i30-Generation von Hyundai, bei der ersten Ausfahrt mit eben diesem Kompaktwagen und beim ersten Durchlesen des zugehörigen Prospekts. War schon der Vorgänger ein ganz passables Produkt, so brilliert der Nachfolger mit einer Reife, als hätten wir es gar mit Dauerrivalen VW Golf zu tun.

Nicht, dass der Koreaner hinsichtlich der Stückzahlen dem Dauerbestseller das Wasser reichen könnte – aber in der Tiefgarage zu verstecken braucht sich der i30 angesichts des Gebotenen keineswegs. Die fünftürige Schräghecklimousine fällt auf mit einem markanten, gleichwohl wertig gemachten Hexagonal-Kühlergrill, verzichtet auf die direkte Verknüpfung mit den dreieckig gehaltenen Frontscheinwerfern. Stilvoll ist die Trennfuge zwischen Motorhaube und Front, dazu kommen ein paar Erhebungen im Blech, angedeutete Radhäuser und eine seitliche Einbuchtung oberhalb der Seitenschweller. Die Dachlinie fällt leicht coupéartig Richtung Schrägheck ab. Kurz, der i30 fällt auf, verzichtet aber gänzlich auf Design-Schnickschnack. Genau so verhält es sich im Innenraum, der mit einem ansehnlichen Instrumentarium, einem gestochen scharf darstellenden Acht-Zoll-Touchscreen und weiteren selbst erklärenden Tasten versehen ist.

Die Betonung auf Funktionalität wirkt in diesem Fall sehr germanisch. Sie zeigt auch auf, wie rasch die Koreaner dazulernen. Es gibt auch gar nichts auszusetzen an der Motor-Getriebe-Kombination: Der 110-PS-Turbodiesel harmoniert bezüglich Laufkultur, beherrscht ein rasches Ansprechen und garantiert einen anhaltenden Durchzug. Der Testverbrauch von 5,5 Litern Treibstoff je 100 Kilometer hat im Tiroler Raum seine Berechtigung. Fahrwerk, Lenkung und Sechsgang-Handschalter sind ausgewogen abgestimmt, das einzige Übers-Ziel-Schießen, das wir im Testwagen wahrnehmen, ist die Fülle an Komfort- und Fahrerassistenzsystemen. Klarerweise hat auch dies seinen Preis, da verhält sich der Hyundai-Neuling wie die deutsche Konkurrenz.