Von Reinhard Fellner

Innsbruck – In der Kompaktklasse wimmelt es geradezu vor Konkurrenten. Viele von ihnen scheinen jedoch in Preis und Technik dem Segment schon lange entwachsen. Gerade hier setzt Fiat mit dem neuen Tipo an. Klar­e Ansage: Wir bieten Kunden ein topmodernes Auto, lasse­n aber das weg, was in dieser Klasse eigentlich nicht gebraucht wird. Das alles zu einem Preis, mit dem das ausgewachsene Auto teils mit Kleinwagen konkurriert. 95 PS ab 12.990 Euro. Wie ist das möglich?

Beispiel Motoren: Turbodiesel oder Turbobenziner enden bei 120 Pferden, peitschen den Tipo aber in rund zehn Sekunden auf 100 km/h. Beispiel Innenraum: Attraktiv und stylish eingerichtet, findet sich so manches Hartplastikteil in Augennähe. Sieht aber trotzdem gut aus, knarzt nicht und scheint von der haltbaren Sorte zu sein.

Produktionsort mit niedrigen Lohnkosten: Bursa, in der Türkei. Was soll’s. Selbst Premiumhersteller lassen ihre Luxus-SUV in Südamerika zusammenschrauben.

Assistenzsysteme? Adaptiver Tempomat und Notbremssystem sind für Normalfahrer ohnehin schon eine Sensation.

Schon jetzt verkauft sich der Tipo deshalb in mehreren Ländern wie die warme Semmel. Erst recht der SW, mit dem Fiat seit langer Zeit wieder einen modernen und praktikablen Kombi anbietet. Und zwar ab 13.990 Euro.

Gerade 1300 Euro beträgt der Aufpreis zum Fünftürer. Sicher gut angelegtes Geld. Erstens kommt der Betrag im Wiederverkauf eines praktischen Familienkombis garantiert wieder zurück. Dazu erhält man mit dem 4,5-Meter-Kombi auch für sich selbst zunächst einmal gleich wesentlich mehr Auto.

Fiat widerstand wohl bewusst der Versuchung, die Dachlinie allzu coupéhaft zu modellieren. Und schuf dadurch einen echten Vollwertkombi mit 550 bis 1650 Litern Stauraum. Diesen haben die Italiener dazu hochwertig ausstaffiert. Aber keine Angst! Nicht so nobel, dass man sich erst nicht mehr traut, mit diesem Auto etwas zu transportieren (kennt man ja von vielen Premium-Kombis). Überhaupt wirkt die Karosserie des Tipo solide wie eine Burg. Weder innen noch außen erlaubt sich der Italiener eine Dünnhäutigkeit.

Ansonsten überzeugt der Tipo mit talentierter Fortbewegung. Das Fahrwerk straff, aber nicht unkomfortabel, gute Geräuschdämmung und großzügig dimensionierte Sitze machen ihn zum ernsthaften Kompakten.

Zur Tiroler Tageszeitung rollte diesmal gar der teuerste aller Tipo-Modelle. Mehr geht nicht. Elegant als „Lounge“ in Mediterraneo Blau und mit Lederausstattung. Dazu die hellwache und blitzschnell schaltende Sechsgang-Doppelkupplungsautomatik, gekoppelt an den bekannt spritzigen 120-PS-Diesel. Eine feine Maschine, die sich die Kraft von 320 Newtonmetern gerade mit 6,3 Litern Verbrauch vergüten lässt.

Alles zusammen macht das gerade 23.490 Euro.

Speziell die Automatik hebt den Tipo gefühlt schon fast in eine höhere Klasse. Wie auch das Top-Multimedia-Paket (u. a. Rückfahrkamera, Nav­i) für 854 Euro. Ein weiterer Vorteil des Tipo: Allerlei Extras kosten letztlich nicht die Welt.

Wie rundum stimmig dieser Kombi sein kann, zeigt sich beispielsweise am SW „Easy“ mit dem 120-PS-Turbobenziner. Preis mit vier Jahren Garantie: 18.890 Euro.