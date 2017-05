Von Lukas Letzner

Inzing – Auch wenn es wahrscheinlich nur von Kennern wahrgenommen wird: Nach fast vier Jahren Bauzeit verpasste Mazda seinem kompakten Mazda3 kürzlich ein Facelift. Zu erkennen gibt sich der überarbeitete Nippon-Golf am etwas voluminöser gestalteten Kühlergrill welcher das Mazda-Logo nun etwas tiefer trägt und der neuen Schürze am leicht modifizierten Heck. Wer sich – so wie wir – nicht ganz sicher ist, ob wirklich der Neue vor einem einparkt, der erkennt ihn vielleicht an den aufpreispflichtigen LED-Leuchten. Das waren dann aber auch schon alle Modifikationen, die sich die Designer einfallen ließen.

Dass die Japaner den Innenraum ebenso überarbeitet haben, erkennt man dafür schnell. Während im Vorgängermodell noch Hartplastik das Material der Wahl gewesen ist, sind jetzt hochwertige Kunststoffe, Tasten in Klavierlack-Optik und weichere Materialien verbaut. Insgesamt wirkt das Cockpit edler und ansprechender. Dank der maximal 1263 Liter Stauraum (364 Liter bei aufgestellter Rückbank) braucht man sich um Platz auch keine Sorgen machen.

Mit einem Druck auf den Start-Knopf erwacht der 165 PS starke Benziner zum Leben. Der Vierzylinder läuft vom Start weg äußerst unauffällig und Kultiviert, schickt ordentliche 210 Nm an die Vorderräder und wirkt in jeder Lebenslage äußerst souverän. Das sieht man auch an den Beschleunigungswerten: 8,2 Sekunden braucht der 1,3 Tonnen schwere Japaner für den Standardsprint.

Die auffälligsten Änderungen betreffen aber die Elektronik: Beispielsweise arbeitet der erweiterte City-Notbremsassistent jetzt kameragestützt. Das ermöglicht das Erfassen von Hindernissen und Fußgängern in einem höheren Geschwindigkeitsbereich. Zudem verhindert er Kollisionen jetzt auch beim Rückwärtsfahren.

Mit der G-Vectoring-Control übernimmt der Mazda3 ein Feature vom großen Bruder – dem Mazda6. Das System passt das Drehmoment der Lenkbewegung des Fahrers an, wodurch man leichter einlenken kann und weniger unkomfortable Bewegungen wahrnimmt. Ein weiteres Highlight ist der Spurwechselassistent, der um eine Ausparkhilfe erweitert wurde.

Wer sich für den überarbeiteten Mazda3 interessiert, der sollte mindestens 17.590 Euro auf dem Sparbuch haben. Der von uns getestete Top-Benziner kostet in der Ausstattungsvariante Revolution Top dann mindestens 29.690 Euro.