Von Markus Höscheler

Ebbs – Vor genau zwei Jahrzehnten kam der erste Prius auf den Markt – er läutete die Hybridwende bei Toyota ein. Während andere Hersteller in erster Linie auf das Thema Diesel setzten, blieben die Japaner hartnäckig, trotz der anhaltenden Skepsis gegenüber der Kombination aus Benzin- und Elektromotoren. Im Laufe der Zeit nun hat sich die Einstellung gegenüber Selbstzündern verändert – und sie ändert sie weiterhin zu ihren Ungunsten. Verantwortlich dafür sind das Auffliegen der VW-Abgasmanipulation und das weitverbreitete Übersteigen von Stickoxid-Grenzwerten um ein Mehrfaches.

Nun kann auch ein Hybridfahrzeug in der Regel nicht ganz das einhalten, was das Prospekt verspricht. Das gilt sowohl für die rein elektrische Reichweite als auch für den erzielten Testverbrauch, der in besonderem Ausmaß von individuellem Fahrverhalten (und auch von der Topographie sowie vom Wetter) abhängig ist. Ein Vorteil von Hybriden gegenüber reinen Stromern mit ihrer begrenzten elektrischen Reichweite ist jedoch das Vorhandensein eines konventionellen Verbrennungsmotors. Über den verfügt auch der Prius der vierten Generation, natürlich in erneuerter, optimierter Form: Das 1,8-Liter-Vierzylinder-Aggregat verbrennt das Benzin von Haus aus recht sparsam, auch ist der Leistungsanspruch (99 PS, 142 Newtonmeter ab 3600 Umdrehungen/Minut­e) ein überaus bescheidener. Verließ­e sich das 4,54 Meter lange Fließheckfahrzeug allein auf diesen Antrieb, hätten wir es mit einer „lahmen Ente“ zu tun. Glücklicherweise gibt es Unterstützung mit einer E-Maschine, die ihrerseits Energie aus einem ständig wiederaufladbaren Nickelmetallhydrid­akku bezieht. Vom Start weg kann der Elektromotor mit 163 Newtonmeter Drehmoment aufzeigen und folglich die Vorderachse verwöhnen. Bei stärkerem Gaspedaldruck hilft der Benziner beim Beschleunigen mit – die Übergänge zwischen den verschiedenen Antriebsmodi sind löblicherweise recht geschmeidig, ein Ruckeln ist nicht zu verspüren. Allenfalls bei starken Steigungen und zügigen Überholmanövern macht sich der Benziner mit hohen Drehzahlen und entsprechender Akustik in Verbindung mit dem stufenlosen CVT-Automatikgetriebe bemerkbar – gegenüber früheren Generationen haben die Ingenieure aber deutlich dazugelernt, die Nerven werden weniger belastet als früher.

Dieser Lernprozess gilt für weitere technische Details: Das Fahrwerk selbst wirkt ausgesprochen stimmig, die Lenkung arbeitet präzise – damit sind fahrdynamische Erlebnisse programmiert. Im Weiteren verwendet Toyota im Innenraum gegenüber vergangenen Zeiten hochwertigere Materialien, die digitale Darstellung aller möglichen Fahrzeug­informationen wirkt höchst professionell. Viel abgewinnen können wir in der Folge dem Head-up-Display, dem Toyota-Touch-2-&-Go-Navigationssystem, der Lederausstattung und der Vielzahl an Fahrerassistenzsystemen. In den ersten beiden Wochen des Dauertests mit einer Gesamtstrecke von 1500 Kilometern bewährten sich der Abstandsregeltempomat, der Tot-Winkel-Warner, der Spurwechselwarner und auch das Pre-Collision-System, das uns vor ersten Parkschäden bewahrte. Nebenbei sind wir recht zufrieden mit dem ersten erzielten Durchschnittswert von 5,0 Litern je 100 Kilometer. Als fair betrachten wir den Lounge-Preis von 31.140 Euro, zu dem wir unter anderem das VIP-Paket (Leder, Regensensor, Navigatio­n, Parksystem) um 2800 Euro netto addieren dürfen.